Berni dice que se debe estudiar la legalización y comercialización del consumo de drogas

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, aseguró que se debe estudiar la posibilidad de legalizar la comercialización y el consumo personal de drogas y destacó que su jefe político es Cristina Kirchner. "El camino no es profundizar este camino de lucha contra el narcotráfico. No soy hipócrita o demagogo, tenemos que sacarnos la careta. Hay que cambiar el paradigma y estudiar la legalización y la comercialización para el uso personal" de drogas, sentenció Berni.

"La consecuencia del narcotráfico no es el consumo. La consecuencia es la violencia, la corrupción y la ruptura del orden social", agregó el ex Secretario de Seguridad de la Nación en una entrevista con la señal de noticias A24.

"La adicción y el problema de la droga es salud pública. La sanción de droga para el consumo personal no está penalizado de hecho, pero todavía no pudimos generar los mecanismos para aquel que consume no vaya preso. Con lo que afirme ahora van a decir 'Berni se volvió loco, quiere despenalizar la droga', pero uno tiene que ser honesto jurídicamente y se tiene que aggiornar", completó.

Por otra parte, ante la consulta sobre quién era su jefe político, Berni no dudó: "Es Cristina Fernández y no Alberto, que es el presidente".

De todos modos, aclaró que llegó al ministerio bonaerense por pedido del gobernador Axel Kicillof.

"Le debemos todo nuestro trabajo y las respuestas administrativas a Axel porque es el hombre que ha designado Cristina para gobernar la provincia de Buenos Aires".