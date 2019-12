La ley de Emergencia Económica aún no se oficializó: todavía no rige el impuesto del 30%

A pesar de que la Emergencia Económica es ley todavía no rige el recargo del 30% a las operaciones con divisas, como la adquisiciones de dólares y compras en el exterior, ya que no fue publicada hoy en el Boletín Oficial, como se esperaba. De este modo, hasta que eso no suceda no entrará en vigor.

La ley se sancionó a contra reloj, ya que entró la semana pasada en Diputados, y la Cámara baja le dio media sanción en una muy extensa sesión el viernes y un día después el Senado le dio luz verde.

Se trata de una ley clave para el Ejecutivo, ya que establece una serie de medidas impositivas para aumentar la recaudación, en tiempos de crisis económica.

Pese al fuerte impulso que le dio el Gobierno al proyecto la ley todavía no fue publicada en el Boletín Oficial como se esperaba. Pero fuentes gubernamentales aclararon a Télam que la publicación puede concretarse "en el lapso de las 24 horas del día".

Pero mientras siga sin entrar en efecto, las operaciones en dólares se podrán seguir haciendo sin el recargo de 30% establecido por la Emergencia Económica. Como la compra de divisas para el ahorro y el turismo, las contrataciones de servicios online o de streaming con facturaciones desde el exterior, la compra de servicios en el exterior que se contraten vía agencias de viajes, los pasajes para viajar fuera del país, excepto que sean entre ciudades limítrofes, y las compras en línea al exterior.

Cabe aclarar que quedaron fuera de la normativa las compras de bienes o servicios en cuotas realizadas con anterioridad a la vigencia de la ley, es decir antes del 21 de diciembre. Las importaciones de insumos para la producción tampoco serán alcanzadas por la ley que busca alcanzar la solvencia fiscal, fortalecer las reservas internacionales y reactivar la economía.

Más allá de la demora de la publicación de la ley en el Boletín Oficial, rige el cepo a la compra de divisas, que limita a U$S200 la compra mensual para quienes hagan la operación vía digital, a través del homebanking. Según los datos el cierre de la cotización del viernes pasado, para quienes todavía no hayan usado su cupo del mes, necesitarían hoy $12598 para comprar U$S200, mientras que con el recargo del 30% deberían desembolsar $16377,40.