La necesidad de pesos supera a la de dólares y frena el recorrido del blue

El mercado suele adelantarse, es su principal característica. No llega si quiera a procesar la noticia, actúa en base al rumor. Por es eso es que resulta tan llamativo que el dólar blue todavía no haya alcanzado los $ 82, el valor del dólar más el impuesto de 30%.

Ni tras el anuncio a la prensa del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ni con la seguridad de que aprobado en la Cámara de Diputados, la ley saldría con facilidad en la de Senadores el blue se acercó siquiera a los $ 80: el máximo fue de $ 76,50 a mitad de semana e incluso ese precio lo ofrecieron tan solo algunas cuevas. De hecho, el viernes el saldo fue negativo, a la baja respecto del jueves; quedó en $ 73,25.

La explicación en la City es unánime: no hay pesos. Asimismo, no hay expectativas de que pudiera subir fuerte en lo inmediato.

"El mercado muestra a los particulares vendiendo de a poco para hacer frente a los gastos de tarjetas y vacaciones. Los empresarios para pagar proveedores y aguinaldos. Parece difícil un blue subiendo a esos valores", dijo Alfredo Oubiña, de Oubiña Cambios.

No obstante, Oubiña si bien dijo que "por ahora" lo ve "improbable", advirtió: "Si le extendieran el impuesto al contado con liqui o al MEP sí estaríamos en otro escenario".

Cristian Gardel, de Gardel Trading, señaló que "para cualquier valor por debajo de $ 80 será una oportunidad en el paralelo" y agregó que "si el Presidente no grava el contado con liqui o MEP, el dólar blue podría, eventualmente, tomar valores por debajo de $ 80 y fluir debajo de él".

Claudio García, de PR Corredores de Cambio, sostuvo que "hay una falta importante de pesos en la clase media y en las pymes", por lo que argumentó: "Sabiendo que vamos a tener un dólar de $ 82, $ 83, aún así no subió, y no creo que lo vaya a hacer esta semana. Hizo un pico hace unos días en $ 76,50 pero terminó en $ 74,50 y en la última rueda quedó en $ 73. Creo que al menos durante lo que queda del año no lo logrará".

El experto vislumbra un blue en $ 80 recién en enero, aunque resaltó que el paralelo "es un mercado muy volátil" donde tal vez "sale una mano importante a pagar y lo mueve fuerte".

Por otra parte, es necesario abordar el nuevo escenario, el que engloba a una variedad de 15 precios diferentes para la moneda estadounidense si se toma el cuenta los tradicionales como el mayorista o el billete hasta el dólar soja, carne, trigo, petróleo y auto importado.

"Explícita y técnicamente, el impuesto al dólar, que no es un impuesto al turismo, ni un impuesto a la tarjeta de crédito, es un impuesto a la compra de dolares, no es un desdoblamiento. Pero en la práctica, el régimen cambiario queda como desdoblado", subrayó Esteban Domecq, economista y director de Invecq.

Según el especialista el abanico de precios del dólar: "Esto rompe la señal de uno de los precios más importantes de la economía argentina: ¿cuánto vale? Ya no se sabe. Como esa señal está rota, muchos bienes que están dolarizados, como inmuebles, o muchos bienes durables, dejamos de saber cual es su verdadero precio".

Asimismo, Domecq indicó que el desdoblamiento genera incentivos perjudiciales en el mercado de cambios. "La oferta genuina lentamente va a empezar a desaparecer. Si el banco me los compra a $ 60, pero el blue tiende a $ 80, ¿quién va a vender un dólar en el banco?", describió.

En esa línea, el director de Invecq sentenció: "No hay experiencia en la historia argentina, ni en la del resto de los países, en donde un esquema de múltiples tipos de cambio haya terminado en buen puerto. Es un esquema que lentamente va carcomiendo el correcto funcionamiento de la economía".