Alberto negó congelamiento jubilatorio y anunció para marzo un “aumento para todos”

El principal problema de la Argentina es, según Alberto Fernández, la falta de dólares. Por eso gran parte de sus argumentos para defender la reciente sancionada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, un paquete que llegó con cambios en las retenciones y un nuevo impuesto al uso de tarjetas en el exterior, giran en torno a la moneda norteamericana. Pero el 30% también se aplicará a la compra del billete verde para ahorrar: el Presidente no dudó en sentenciar que "tenemos que terminar con esa práctica".

Una pesificación de la economía a la que también aspiró la ex mandataria y actual Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. "La Argentina se quedó sin dolares, eso pasó. Se quedó con tan pocos dólares que (Mauricio) Macri fijó un cepo muy necesario. Pidió prestado y cuando se dio cuenta que era una hecatombe puso el cepo", opinó Alberto Fernández anoche en una entrevista en La Cornisa. "Argentina necesita que vuelvan a entrar dólares. La gente que viaja para esparcimiento, lo que tiene que saber es que el dólar es un bien escaso y como no hay, tiene que estar muy caro".

"Aprendí de la (Resolución) 125, y por eso ordené la segmentación, dos veces el mismo error no lo cometo", afirmó. Y sobre el cambio en las retenciones, añadió: "Me ponen (por la ley) un tope de 33 puntos. Los 30 puntos los puso Macri y lo único que hago es poder subir 3 puntos más. Con eso no puedo pagar deuda, lo tengo que ocupar para el desarrollo".

Con respecto a la meganorma sancionada, el Jefe de Estado negó que haya un "congelamiento de los jubilados" y defendió los poderes extra que le brindarán las declaraciones de emergencias. "Las facultades que me están dando es para administrar el caos. Tema que tocamos es un problema. Trato de evitar de hablar de esto, la gente quiere que hablemos de mañana, llevamos 4 años hablando de la herencia recibida", sostuvo. "Como yo ejerza estas facultades va a haber un control social, cuando me equivoque me lo van a reclamar", añadió.

"Dicen que congelamos las jubilaciones y es falso. Tampoco las tarifas. Paramos la pelota: la ley dice que en 180 días debo armar un nuevo cuadro tarifario", argumentó. Y continuó: "En la ley que aprobamos paramos los aumentos de tarifas que Macri dejó y escapó sin tocarlos".

"Decir que se anula una fórmula no quiere decir que los jubilados no van a tener aumento", justificó, antes de aseverar: "No estoy congelando nada. Acabo de aumentar las jubilaciones, el casi 9% aumentó para todos, a las mínimas les dimos $5 mil en diciembre y enero. En marzo habrá otro aumento para todos".

Después de repetir que las llamadas jubilaciones de privilegio serán tratadas en extraordinarias, Alberto Fernández evitó meter en la misma polémica al otro tema que resonó el fin de semana: "Cuando hablan del gasto de la política, Macri eliminó el Estado. Eliminó los gastos de las vacunas, entre otros", afirmó.

Con respecto a la salida de prisión de ex funcionarios kirchneristas, Alberto Fernández consideró: ¿Por qué estuvieron 4 años presos sin condena? No tengo nada que ver, es decisión de los jueces".

Alberto Fernández también alabó la elección de Cristina Caamaño como interventora de la AFI ("es una gran fiscal") y la de Félix Crous al frente de la Oficina Anticorrupción: "Nunca se enamoraría de mi y es abogado", fue la chicana para contraponer a viejas declaraciones de Laura Alonso.

También volvió a ser consultado por su relación con Cristina Kirchner. "Ella cambió, si no hubiera cambiado no hubiera sido Presidente", arrancó. "Ella estuvo muy enojada conmigo y me propuso ser Presidente. No cambió en sus ideas, en sus convicciones, pero ayuda mucho cuidando a los que menos tienen", finalizó.