Economía 2020: Guzmán, ¡Era por abajo!

Servirá para reactivar el paquete de Martín Guzmán o bien acentuará la recesión? Rige ya la Emergencia Económica con la entrada en vigencia de aumentos y creación de impuestos. Por más que al nuevo ministro de Economía no le agrade, hizo un fuerte ajuste de las cuentas públicas. Pero ese ajuste puede convertirse en un boomerang. Oculta Guzmán el objetivo fiscal para el año próximo ya sea por guardarse el número para negociar con acreedores o bien porque directamente no tiene plan o estimación alguna.

El paquete no despeja las incertidumbres. No se sabe si los mayores ingresos que tendrá Guzmán en 2020 los usará por completo para aumentar el gasto público o bien será para reducir el rojo fiscal.

En el libro "Austeridad: cuándo funciona y cuándo no" del economista Alberto Alesina (Harvard University) junto a Carlo Favero y Francesco Giavazzi, se abordan los efectos de los ajustes de las cuentas públicas, y la diferencia de hacerlo vía suba de impuestos (por arriba) en lugar de ir por abajo, es decir, reduciendo el gasto público. Alesina y sus coautores destacan que si los países siguieran políticas fiscales adecuadas, los ajustes o las medidas de austeridad no serían necesarias. No es precisamente el caso de la Argentina. Agregan que cuando el ajuste va por el lado de subir los impuestos como sucede en las economías de la OCDE que ya tienen una presión impositiva elevada, esa suba de impuestos es profundamente recesiva en el corto y mediano pazo induciendo importantes caídas en el PBI.

"Cuando las políticas de austeridad se basan en reducciones del gasto público, los efectos son los opuestos a los que predicen los críticos del ajuste dado que la pérdida en términos de caída del PBI es cercana a cero", señala Alesina. Y mientras más se demore un ajuste, mayor deberá serlo. "El ajuste o las medidas de austeridad pueden ser expansivas: la reducción del gasto público puede estar acompañada por incrementos en otros componentes de la demanda agregada como el consumo privado, la inversión y las exportaciones netas. Que un país encarrile sus cuentas, es una señal de confianza para inversores y consumidores".

Pero también Yanis Varoufakis, el ex ministro griego con ascendente entre heterodoxos publicó el libro "Austeridad" criticando todas las políticas de reducción del déficit fiscal. Guzmán parece más cerca de Varoufakis que de Alesina.

En el caso argentino, la fuerte suba de impuestos que rige golpeó expectativas de empresarios, clase media alta y productores agropecuarios. El impuesto al consumo de dólares gatilló una suba del dólar informal. La cada día más elevada presión fiscal ennegrece.

¿Será la renegociación de la deuda la que genere un cambio de humor en inversores y borre el impacto del impuestazo? El secretario Diego Bastourre mantuvo contactos reservados con fondos de inversión extranjeros y banqueros locales. La colocación del viernes pasado de una Letra del Tesoro en pesos fue acordada con los ejecutivos de PIMCO, que detentaban la mayor parte del Bono de Política Monetaria que vencía en paralelo. Era muy simple el mensaje oficial: "renovación o reperfilamiento". Debía elegir PIMCO entre uno de los dos "Re". La intención de Bastourre parece ser sana dado que apunta a construir una curva en pesos de la deuda argentina.

Ante cada vencimiento que se avecine, tanteará una renovación con los mayores tenedores de la deuda que vence y acordará una tasa. El lunes 30 vencen aproximadamente 2000 millones de dólares por Discount. Se los pagará directamente y quizá haya renovación de organismos como ANSeS. La gran incógnita es cuanto pueda pasar en febrero con el vencimiento del "AF20", un bono dual que paga en pesos, según la evolución del dólar oficial. Vence el equivalente a u$s 1600 millones y el 25% estaría en manos de Templeton. ¿Lo pagará Guzmán? En la semana subió cerca de 50%. Puede dejar 100% más de ganancias en pesos si lo pagan. Del otro lado, si no lo pagan, es el infierno de quedarse en un título en pesos reperfilado.

Pero lo que importa es la renegociación de fondo de la deuda argentina. Jay Newman, tras 20 años de carrera en el fondo buitre Elliot de Paul Singer, se retiró en 2016 una vez cerrado el acuerdo con la Argentina. En los últimos meses abrió un fondo propio para focalizarlo en Argentina. Consultado si es para repetir lo sucedido con Elliot, destaca a inversores en Nueva York que es para comprar o vender. Difícil de creer que no se esté preparando para una segunda temporada del default argentino. Está al acecho. Ya es imposible que antes de marzo esté cerrado un entendimiento. La emisión de nuevos bonos en dólares que reemplacen a los que hoy circulan debe estar aprobada por la SEC, la Comisión de Valores de EE.UU. Ese trámite no es inmediato. Deben designar a los bancos que dirijan la operación. Hasta ahora sólo han enviado mails con una invitación a las entidades que ya habían manifestado interés en la transacción en la convocatoria efectuada por Hernán Lacunza y Santiago Bausili en la gestión Macri. La línea de llegada, en caso de una oferta exitosa, se corre para julio, agosto. Mínimo.

De nuevo, ¿cómo hacer para llegar a esa fecha sin entrar en default? En los vencimientos en pesos, ir con el "esquema PIMCO" arriba mencionado. Los vencimientos de dólares con legislación local y de corto plazo, tras el reperfilamiento de Lacunza, fueron reperfilados por Guzmán para agosto. El "reperfilamiento al cuadrado". Lo paradójico es que llegado ese momento deberán ser nuevamente reperfilados dado que será imposible para esa fecha acceder a créditos para refinanciarlos de manera voluntaria. Por lo tanto, será el "reperfilamiento al cubo". Los vencimientos de bonos en dólares con legislación internacional son los que deberán pagarse. Para ello se usarán las reservas del Banco Central (BCRA) que se engrosan con las compras que vaya haciendo la entidad que preside Miguel Pesce aprovechando el superávit comercial. Hasta que se agote ese superávit por el atraso que vaya acumulando el tipo de cambio oficial. El tiempo pasa. Y ello juega en contra del país.