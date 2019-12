El mercado espera definiciones: qué mirar en la próxima semana (corta)

La Ley de Emergencia estuvo en la mira de todos. En la segunda semana bajo la nueva administración no faltaron medidas tanto políticas como económicas para analizar. Sumado a la Ley, la lectura del reperfilamiento, la emisión de deuda y las nuevas definiciones monetarias serán claves de cara a las negociaciones que deberá encarar Fernandez y su equipo con los acreedores de deuda argentina.

Segunda semana de los Fernández

Finaliza lo que fue la segunda semana bajo la nueva administración, donde no faltaron medidas tanto políticas como económicas para analizar. Por un lado, el foco estuvo sin dudas en el tratamiento del mega proyecto de emergencia que delimita los puntos clave de la nueva gestión al mando de Alberto Fernández. Mientras que, en lo que respecta al mercado financiero, un nuevo re perfilamiento, la emisión de deuda de corto plazo, y finalmente las definiciones de política monetaria estuvieron el centro de atención.

En lo político, la Ley de Emergencia Económica obtuvo finalmente media sanción en la cámara de Diputados, después de una sesión maratónica, con 134 votos a favor y 110 en contra. Aquí, recordemos que, los puntos de mayor discusión -tras la eliminación del artículo que otorgaba facultades al gobierno para reorganizar el Estado-, tuvieron que ver con el alcance de las retenciones al sector agro y la suspensión de la movilidad jubilatoria.

Entre los puntos más importantes, se destaca la suspensión de la movilidad jubilatoria por 180 días y un nuevo régimen de cálculo, además se propone aumentar los porcentajes de las alícuotas de Bienes Personales y se duplica el cargo de los bienes en el extranjero. Por otro lado, el proyecto incluye la reestructuración general del cuadro tarifario del sistema energético además de gravar la compra de dólares para atesoramiento, y compras en el exterior en el 30%.

Con las medidas económicas sobre la mesa, el mercado de deuda tomó como punto positivo del proyecto el que promete aumentar los ingresos en un 2/2.5% del PBI que, si bien no es claro respecto del efecto gasto, se traduce en una posible mejora de la capacidad de pago del Gobierno. Ahora bien, hacia el final de la semana comenzamos a ver efectivas las primeras medidas en relación al plan de deuda. Por un lado, el Re-reperfilamiento de las Letras en Dólares, donde se postergan los pagos hacia agosto del 2020, y a través de la cual el Gobierno busca ahorrar unos USD 9.000 millones. Mientras que, por otro lado, la licitación de una letra del Tesoro en moneda local a seis meses promete ser el primer test del mercado de Guzmán en lo que sería su primera colocación como Ministro de Hacienda.

El mercado de capitales local a la espera de mayores definiciones

El movimiento reciente de los bonos refleja mayoría de subas donde si tomamos en cuenta el balance semanal alcanzaron variaciones de entre el 7/15% a lo largo de toda la curva. Además, vimos una mejora en las paridades promedio que se ubican en el orden del 48%, donde el diferencial por legislación se redujo.

Para la renta variable, vimos cierta recuperación, aunque con una selectividad se mantiene y refleja en un panel líder que no dejó de reflejar números mixtos. En concreto, el S&P Merval logró registrar una suba de algo más del 1% este viernes, mientras que en la semana la variación fue del 5.2% hacia los 36.623 puntos. Si lo medimos en dólares, el índice avanzó levemente a los 500 puntos. En el balance semanal, se destacaron las subas de Cresud, Macro y Telecom en 18%, 11% y 9% respectivamente. El único rojo, en tanto, fue para Aluar en más del 2%.

El escenario en el mercado de cambios no es muy distinto a lo que venimos viendo en las últimas semanas. Lo que si se vio fue un salto en el mercado informal después de que el gobierno presentara el nuevo impuesto. El billete trepó casi diez pesos a $76, alcanzando niveles superiores a los que surgen de la operatoria de bonos, pero todavía por debajo de la brecha del 30% que implicaría el dólar turista o de atesoramiento. Por su parte, el CCL retrocedió 74 centavos a $73.3, alcanzando una brecha con el dólar oficial (BCRA 3500) 22%; mientras que el MEP finalizó en $71 y un spread de 18.8%.

En el plano monetario, ya con el nombramiento oficial de los directores del BCRA, se consolidó la baja de la tasa de Leliqs en 5 puntos porcentuales. Así, con la tasa en 58% el Central contrajo hoy algo más de $54.000 millones. Ahora bien, no hay que dejar de mencionar que el límite establecido por el COPOM rige únicamente para los próximos siete días, ya que busca ser una prueba de la reacción del mercado, pero que igualmente impactará en el resto de las tasas que ya venían acelerando su caída. De hecho, si tomamos como referencia la Badlar esta descendió 0.3% en la semana para ubicarse en 41.6%.

El rally navideño no afloja

Las principales plazas internacionales no reaccionaron a las noticias en el eje político y volvieron a registrar nuevos máximos históricos. Donald Trump se convirtió esta semana en el tercer presidente de Estados Unidos que tendrá que enfrentar un juicio político, luego de que la Cámara de Representantes lo acuse formalmente de abuso de poder y obstrucción de la justicia. De todas formas, el hecho no pareciera preocupar mucho a los mercados, teniendo en cuenta que todavía falta la aprobación del Senado, donde la mayoría está en manos de los republicanos. Por el momento, los inversores siguen atentos a la relación entre USA y China cuyo acuerdo comercial de “fase uno” podría firmarse a principios de enero del próximo año. De hecho, esta semana no faltaron declaraciones del Presidente norteamericano afirmando que mantiene una “muy buena conversación” con el Presidente del país asiático, y asegurando que China ya inició compras de productos agrícolas a gran escala.

En este contexto, los índices más importantes de Wall Street acumularon subas de entre el 1% y 2% en la semana.

Por otro lado, en Europa, la victoria de Johnson la semana pasada fue solo el comienzo del camino hacia el Brexit. Ahora queda ver cuál será el próximo movimiento del Primer Ministro para poder obtener la aprobación en una nueva votación del acuerdo que, eventualmente, resultará en la salida de la Unión Europea el próximo 31 de enero. Por el momento, las mejoras en el frente comercial impulsaron también a las principales plazas europeas a registrar subas de hasta el 1%.

Semana Corta (qué hay que ver)

Hacia adelante, nos espera los últimos días del año que, si bien será una semana corta traerá varios frentes a considerar -recordemos que el próximo 24 y 25 de diciembre no habrá actividad bursátil-. Acá el resultado de la primera colocación de deuda del nuevo Gobierno es un punto clave, el cual se conocerá este lunes, y que terminará por definir la línea de estrategia sobre los pesos que vencen los próximos meses. En lo externo, los mercados si operarán el día 24, aunque en una rueda reducida. Ahora bien, en la última semana del año, con los índices americanos en zona de máximos y el frente comercial despejado con la firma en enero del acuerdo de “fase uno”, no se espera grandes cambios de tendencias