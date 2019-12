El Gobierno colocó $ 18.846 millones a 6 meses a una tasa de 44,7%

En el primer test en el mercado para el Gobierno de Alberto Fernández, el Ministerio de Economía anunció que colocó $ 18.846 millones en una letra en pesos que, según el corte que se dio en la tasa, pagará una tasa nominal anual (TNA) de 44,76%.

Según informaron desde el Ministerio a cargo de Martín Guzmán, se recibieron ofertas por $ 21.501 millones, de las que se adjudicaron $ 18.846 millones. En el Gobierno esperaban conseguir colocar a 200 y 300 puntos básicos (pb) arriba de la Badlar bancos privados, que ayer cerró a 41,6%. Finalmente el corte fue de 300 pb, por lo que la TNA que quedó es de 44,76% y la TIREA de 49,80%.

En total se recibieron un total de 184 órdenes de compra de esta primera letra en pesos, con la que el Gobierno intenta empezar a recrear la curva en moneda local.

La letra de hoy vence el 22 de junio 2020. Según una fuente que conocía la operación, se buscaba colocar unos $ 19.000 millones en esta licitación, por lo que se alcanzó la meta.

En el mercado se rumoreaba que habría habido cierta participación de entes del sector público, principalmente de la ANSeS. Un 20% del total de la colocación habría sido intra-sector púlblico, de acuerdo a una fuente que conoce la operación.

El Gobierno buscó con esta emisión rollear parte del vencimiento del bono Bopomo que caducaba esta semana por $ 24.500 millones, equivalentes a u$s 410 millones aproximadamente.

Se trata de la primera colocación en poco más de cuatro meses, luego de que a fines de agosto, tras el último intento de rollear vencimientos con el mercado y ante la mala performance, se declaró desierta la licitación de las letras en cuestión. En ese momento, se decidió abrir el reperfilamiento de la deuda de corto y largo plazo.

Esta primera colocación se dio justo el día en el que, como parte de su estrategia para intentar recrear la sostenibilidad de la deuda, el Gobierno emitió un decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que re-reperfila el total de las Letes en dólares y promete que su pago se concretará el 31 de agosto del 2020.

Con este postergamiento, el Gobierno busca ahorrarse unos u$s 9000 millones. Al igual que en el reperfilamiento llevado a cabo por Hernán Lacunza, quedan exceptuados las personas físicas, las provincias y la parte de los fondos comunes de inversión invertida en estos instrumentos

De hecho, hoy vencían unos u$s 67 millones y el lunes había otro, por casi u$s 300 millones, que ya no se pagarán y se postergarán para agosto de 2020. "Hay una cuestión central sobre los dólares. Resulta crítico cuidar los que hay en las reservas internacionales", sostuvo una fuente oficial.