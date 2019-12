Los instrumentos en pesos de corto plazo representan más de la mitad de la industria de fondos

Los fondos comunes de inversion se mantienen en un estado de quietud debido a las incertidumbres que acechan a los activos financieros locales. Actualmente, el total de capitales administrados por las diferentes gestoras de fondos que operan en Argentina totalizan alrededor u$s 10.100 millones. Si bien se ha recuperado desde el peor momento, la pérdida en cuanto al patrimonio es significativa. En este contexto, los instrumentos de money market representan el 55% de los activos.

La crisis económica y financiera que viene transitando Argentina en los dos últimos años tiene como una de las víctimas más notorias a la industria de fondos comunes de inversión. De acuerdo a datos provistos por los analistas de Criteria, los capitales administrados retrocedieron a un 28,5% de sus máximos en 2018.

Antes de la corrida cambiaria iniciada en mayo del año pasado, la industria de fondos comunes de inversión disfrutaba un momento de auge, administrando u$s 35.386 millones de dólares. Desde entonces, los activos administrados fueron retrocediendo debido a la caída de los activos financieros, a la suba del tipo de cambio y a los rescates por parte de los cuotapartistas.

Si bien la película de largo plazo es negativa, la foto de corto plazo muestra datos alentadores ya que, desde el peor momento de la crisis, tras el sorpresivo resultado de las Elecciones PASO , los capitales gestionados evidenciaron un tenue incremento.

A comienzos de septiembre, la industria sufrió una importante caída para administrar tan solo u$s 5.856 millones. La devaluación, el reperfilamiento de las letras de corto plazo, los temores de un default y la incertidumbre política hicieron que los activos financieros caigan de precio significativamente, junto con una postura más cautelosa por parte de los inversores, quienes se vieron empujados a rescatar posiciones en fondos comunes de inversión. Sin embargo, desde allí, los activos administrados supieron recuperarse para representar actualmente poco más de u$s 10.100 millones.

En un informe provisto por los analistas de Criteria, en los últimos 30 días la recuperación de los activos aportó al total de la industria un total de u$s 302 millones, junto con suscripciones netas por un total de u$s 215 millones, totalizando una variación patrimonial positiva de u$s 517 millones.

Según se desprende del informe de Criteria, los inversores son mayormente institucionales, que alcanzan el 86% del total, mientras que los individuos ocupan el 14% del total de los activos bajo administración.

De ese total, el 55% se encuentra invertido en Money Market, o también conocidos como fondos “t+0” y fondos comunes de inversión “t+1”. Este dato coincide con el hecho de que el 86% del total del patrimonio de la industria se encuentra alocado en moneda local, mientras que el 14% restante en fondos que invierte en activos en dólares.

Por otro lado, en cuanto a los u$s 215 millones que incrementó industria en el último mes, el 70% del mismo fue aportado por los inversores institucionales. Estos jugadores decidieron rescatar sus posiciones en fondos de activos de riesgo y alocaron sus tenencias hacia instrumentos money market.

Esta estrategia fue replicada también por el total de los inversores dentro de la industria ya que en total se rescataron fondos de activos de riesgo por un total de u$s 147 millones y se suscribieron un total de u$s 362 millones a fondos money market. Esta estrategia tiene su correlato en el hecho de que se rescataron un total de u$s 124 millones en fondos en dólares y se suscribieron fondos en pesos por u$s 339 millones, alcanzando así un total de suscripciones netas de u$s 215 millones.

Finalmente, en el informe de Criteria se destaca que, en cuanto a la participación que tienen las distintas gestoras dentro de la industria se destaca que el incremento en fondos comunes de inversión money market favoreció a las administradoras bancarias, quienes abarcan un 62% del total, contra un 38% de las gestoras independientes.

Entre las gestoras bancarias que mayor share alcanzan se destcan Galicia Administradora de Fondos (Fondos FIMA), con un 11% del total de la industria, seguido por Santander Asset Management con un 9,25% del total, BBVA Asset Management y ICBC Investment Argentina con un 6,3% y 5,25% del total respectivamente.

Dentro de las gestoras independientes, el gigante global de inversiones Schroder abarca un 6,1% del total, seguido por Investis Asset Management con el 3,75%, Delta Asset Management con 3,31%, mientras que Consultatio y Megainver alcanzan un share de 2,94% y 2,87% respectivamente.