De Pablo, irónico: "A la Ley de Emergencia solo le falta que se ocupe de la filatelia"

"Miro el proyecto de Ley de Emergencia de económica y el artículo primero dice emergencia económica, social, sanitaria, etc. Lo único que falta es que se ocupe de la filatelia", expresó irónico el economista Juan Carlos de De Pablo durante una entrevista en el programa de Luis Novaresio LNE.

"Y encima, luego, delegación de autoridades. Hay que mirar todo lo que están haciendo. Tiene que haber una correlación entre los adjetivos que usas y la naturaleza o urgencia del problema. A mi, con la edad que tengo, no me van a correr que en nombre del hambre me tenés que hacer lo que me vas a hacer: aumento de esto y aquéllo", dijo el economista.

Sobre el ministro Guzmán, De Pablo aseguró que "va a tener que probar que es primus interpares y el lo va a probar cuando se enfrente públicamente a otros ministros o al mismo presidente y les diga 'esto no'.

"Cuando le preguntan sobre las tarifas, Guzmán dice que tienen que hacer un equilibro entre los consumidores, que no pueden pagar más y la rentabilidad de las empresas", dijo De Pablo y concluyó: "Bueno...contraten a Mandrake".