Mantienen la movilidad en los regímenes de docentes y científicos

La movilidad jubilatoria no se suspenderá por 180 días para los docentes y los científicos retirados, según el dictamen del proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva del Poder Ejecutivo Nacional que se debatía anoche en la Cámara de Diputados. Ambos grupos poseen regímenes especiales que garantizan un determinado monto de ingresos con relación a los activos.

El proyecto original mencionaba la suspensión por 180 días de la actualización automática de todas las jubilaciones y en ese lapso, mientras se analiza una nueva fórmula, el Poder Ejecutivo dispondrá incrementos por decreto.

La marcha atrás del Gobierno con este punto llegó luego de que los gremios docentes nucleados en la CGT manifestaron su preocupación a través de un comunicado. El texto lleva la firma del secretario de Políticas Educativas de la CGT y secretario General de UDA, Sergio Romero, del secretario General de CEA, Fabián Felman, y de la secretaria General de AMET, Sara García.

"Los titulares de los gremios docentes nucleados en la CGT consideran que no es justo perjudicar a más de 150.000 jubilados docentes", indicaron. Asimismo, remarcaron que la movilidad jubilatoria "es un derecho al que se accedió luego de intensas luchas y reclamos".

Si bien los docentes y científicos no quedarán afectados, la marcha atrás no se aplicaría a otros regímenes especiales, entre ellos la que se otorga a los ex combatientes de Malvinas o a los diplomáticos.