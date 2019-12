Putin defendió a Trump, aunque alertó sobre una carrera armamentística

En su famosa conferencia de fin de año –que duró 4 horas y 20 minutos–, el presidente ruso Vladimir Putin, dijo que los demócratas aprobaron el impeachment contra Donald Trump por cargos "inventados" en la cuenta regresiva a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020. Redoblando la apuesta, dijo además que espera que Trump gane los próximos comicios.

"Es poco probable que ellos quieran sacar del poder un representante del partido en base a lo que, en mi opinión, son cargos completamente inventados", reflexionó Putin en referencia al Senado estadounidense, donde tendrá lugar el juicio político que podría terminar con la destitución de Trump. Si bien, como apuntó el ruso, es improbable que ese escenario se pueda concretar ya que la mayoría de los senadores son republicanos (53), mientras que los demócratas y sus aliados suman 47 legisladores.

"Esto es simplemente la continuación de una batalla política interna donde el partido que perdió las elecciones, el Partido Demócrata, está tratando de obtener resultados usando otros métodos", consideró Putin. En este sentido, agregó: "Primero acusaron a Trump de una conspiración con Rusia. Después resultó que no existió tal conspiración y que no podía ser la base para un impeachment. Ahora fantasean con que se haya ejercido algún tipo de presión sobre Ucrania".

Sin embargo, aunque se descarta que los republicanos terminen salvando a Trump en la Cámara Alta, los demócratas todavía no pueden olvidan la "conspiración con Rusia" que tuvo como uno de sus principales blancos a Hillary Clinton, la candidata del partido en 2016. Y es que aunque Robert Mueller –el asesor especial encargado de investigar la interferencia rusa en las últimas elecciones de EE.UU.– no probó la vinculación de Trump en los hechos, tampoco lo exoneró.

Así el lunes pasado, mientras los demócratas se preparaban para el impeachment, Douglas Letter –elegido por Nancy Pelosi como el principal asesor legal de la Cámara de Representantes– le solicitó a la Justicia la evidencia presentada por Mueller en el marco de su investigación. Según el ex asesor habrían existido al menos 10 episodios de obstrucción de justicia (una posible causa de impeachment) en conexión con el 'Rusiagate', en los que podría haber estado involucrado Trump.

Más allá de los gestos de apoyo a Trump, Putin criticó algunos "movimientos poco amistosos" del gobierno americano y dijo que Rusia optó por responder de la misma forma. Putin se refirió a la retirada de EE.UU del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, en agosto de este año. Desde 2011, sin embargo, está en vigencia el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas II (START, por sus siglas en inglés)."Por ahora no ha habido ninguna respuesta a nuestras propuestas" expresó Putin en relación a qué sucederá una vez que expire el START II, en febrero de 2021,"Y si no llega a haber un nuevo tratado START, no habrá nada en el mundo que pueda frenar la carrera armamentística. Y eso, en mi opinión, sería malo", concluyó.

Tiroteo en la sede del servicio de seguridad ruso

La policía rusa asesinó a un hombre que atacó la sede moscovita del Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en inglés), que resultó en la muerte de al menos un agente y cinco personas heridas. Se trata del peor ataque desde 2011.

Aunque todavía se desconocen los motivos del incidente, en el FSB (el sucesor de la ex KGB) sospechan que el ataque pudo haber sido planeado para coincidir con un discurso del presidente Vladimir Putin en el Kremlin, según le informaron a Reuters fuentes cercanas al organismo.

El ataque se produjo en vísperas del aniversario de la fundación de la Cheka, órgano precursor de la KGB, y mientras Putin –que se encontraba a sólo un kilómetro de distancia– asistía a un concierto dedicado a conmemorar la fecha. Durante su discurso, Putin se refirió a los atentados y señaló que los servicios especiales rusos frustraron 33 atentados sólo en 2019.

El tiroteo tuvo lugar en la histórica plaza Lubianka, donde se encuentra el edificio principal de la antigua KGB.