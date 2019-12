Arranca el plan para la deuda y postergan el pago de Letes por u$s 9000 millones

Con la intención de trazar una grieta entre la deuda en pesos y la denominada dólares, el Gobierno arranca de manera formal la renegociación de los vencimientos con una clara diferenciación. Por un lado, a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) se difiere el vencimiento de todas las Letes en dólares -que ya habían sido reperfilados a hace casi cuatro meses- y promete que su pago se concretará el 31 de agosto del 2020.

Por el otro, en lo que se convertirá en un primer test en el mercado para el Gobierno de Alberto Fernández y marcará el rumbo en el intento de construir la curva para los títulos en pesos, el Ministerio de Economía anunció ayer que licitará una letra del Tesoro en moneda local a 6 meses de plazo.

Ambos aspectos conforman a su vez una estrategia más integral de la deuda dentro de la cual se da el puntapié inicial, para la negociación de los bonos bajo legislación extranjera, al dejar por sentado los principios de la negociación.

Con el postergamiento del pago de las Letes en dólares el Gobierno busca ahorrarse unos u$s 9000 millones. Al igual que en el reperfilamiento llevado a cabo por Hernán Lacunza, quedan exceptuados las personas físicas, las provincias y la parte de los fondos comunes de inversión invertida en estos instrumentos.

De hecho, hoy vencían unos u$s 67 millones y el lunes había otro, por casi u$s 300 millones, que ya no se pagarán y se postergarán para agosto de 2020. "Hay una cuestión central sobre los dólares. Resulta crítico cuidar los que hay en las reservas internacionales", sostuvo una fuente oficial.

Consultada esa fuente acerca de la posibilidad de utilizar unos u$s 4500 millones de las reservas para pagar deuda -que fue incorporada en el proyecto de ley de emergencia-, respondió que forman parte de una estrategia más amplia, que será dada a conocer en las próximas semanas.

"La agenda de dólares es conceptualmente diferente a la de los pesos. Son problemas distintos por lo que hay que trabajar de manera diferente", remarcaron desde el Gobierno.

En ese aspecto, la estrategia actual incluye un primer intento, que arranca hoy, de recrear el mercado en pesos. Las fuentes consultadas fueron cautas a la hora de definir la estrategia, justo cuando se lanzaba la primera licitación de letras en pesos que ajustan por tasa Badlar bancos privados más un margen.

"Se busca un rolleo parcial, en tanto consigamos tasas que sean consistentes con el intento de volver sostenible a la deuda pública", resumieron. Se referían al vencimiento del bono Bopomo que caduca esta semana, por $ 24.500 millones. Cuando se les consultó si se buscaba renovar unos $ 19.000 millones respondieron que un poco por debajo de esa monto.

Sobre la tasa que esperan obtener, mencionaron que entre 200 o 300 puntos básicos arriba de la Badlar banco privados estaría bien. Ayer cerró en 41,6%, según informó el Banco Central: así, la expectativa es colocar entre un 43,6% o 44,6%.

En este intento, en los últimos días el equipo de la secretaría de Finanzas mantuvo reuniones con bancos, cámaras de seguros y de fondos comunes de inversión, para invitarlos a participar.

Según se informó de manera oficial, la recepción de ofertas comenzará a las 10 y finalizará a 15 de hoy, aunque la liquidación se va a efectuar el próximo lunes 23 de diciembre y también ese día se conocerá el resultado.

Se trata de la primera colocación en poco más de cuatro meses, luego de que a fines de agosto, tras el último intento de rollear vencimientos con el mercado y ante la mala performance, se declaró desierta la licitación de las letras en cuestión. En ese momento, se decidió abrir el reperfilamiento de la deuda de corto y largo plazo.

La suscripción de la letra se podrá hacer únicamente en pesos y el precio de colocación será de $ 1000 por cada VN $ 1000, se detalló desde Economía.

La licitación se realizará mediante indicación de margen, en la cual habrá un tramo competitivo y uno no competitivo y se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9 de este año, se informó.

A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el monto de suscripción expresado por cada $ 1000 de valor nominal con dos decimales, y el margen en puntos básicos con incrementos de 25 puntos básicos, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.

Inicio formal

"Hay novedades en el frente externo", aseguró una fuente oficial. Se refería a que el Gobierno, con la divulgación de los principios para la gestión de sostenibilidad de la deuda pública, da por iniciada formalmente la negociación de los vencimientos de bonos bajo legislación extranjera.

Además, habilitó una cuenta de correo electrónico para recibir, de manera formal, la propuesta por parte de los acreedores de deuda. "Por ahora recibimos algunas y de hecho también nos reunimos con algunos bancos, pero lo que queremos es transparentar lo más posible todo el proceso", explicó una fuente oficial.

El otro aspecto es que se conformó la Unidad para sostenibilidad de la deuda. La integran Lisandro Cleri (ex del FGS de la ANSes) y Rosana Bebén (que trabajó en la reestructuración de la deuda de provincia de Buenos Aires en 2006). Para los bonos bajo legislación local, se esperan novedades en las próximas semanas.