Negri se defiende: "En cuatro años no nos dieron quórum ni para los cumpleaños"

El presidente del interbloque de Cambiemos en Diputados, Mario Negri, salió hoy con los tapones de punta a responder las críticas del Gobierno por la decisión de su espacio -ahora en la oposición- de no dar quórum para el inicio de la sesión en la cual se debatirá la emergencia económica.

“Durante cuatro años no nos dieron quórum para nada, ni para un cumpleaños; estamos dispuestos a colaborar sobre un diálogo sincero, pero no sobre un atropello como son los superpoderes”, afirmó el legislador radical.

Negri realizó declaraciones esta mañana en el ingreso a la Cámara baja.

“Volver a un régimen de excepcionalidad trae imprevisión, las consecuencias son malas. El Presidente hace ochos días nos pidió consenso en este Congreso, lo cual nos pareció bueno porque nosotros tenemos predisposición, pero nos encontramos el martes con que la ley tiene en el artículo 1° donde hay delegación de facultades más grandes que en 2002 y tenía un artículo, el 85°, que era similar a la ley Dromi de los ’90, por eso lo tuvieron que retirar del dictamen”, dijo.

“Creo que el Gobierno busca un ajuste, que le dé recaudación por el 2 por ciento del PBI, lo que pasa que tienen que decirlo y no disfrazarlo. Con este ajuste, deberá ir a negociar con el FMI”, sentenció además Negri.

Negri enfocó luego sus críticas a la cuestión de los jubilados: “Para no perjudicar a los jubilados deben dejar la fórmula que está o proponer otra en reemplazo, lo que no pueden hacer es suspender todo y llevarse la facultad de aumentarles o no. Les dicen a los jubilados que les darán un aumento en enero y febrero de 5000 pesos, nominal, pero a los que cobran la mínima. Eso es medio punto del PBI, es un ajustazo para atrás. Digan que quieren ahorrar sobre los jubilados”, añadió.

También cuestionó el nuevo esquema de retenciones que plantea la megaley: “Van sobre el campo, nuevamente. Es un paquete que busca recaudación”.

Consultado por los artículos “positivos” del proyecto, Negri adelantó: “Acompañamos la prórroga a deudas de las pymes, las bajas de aportes patronales, las prórrogas de las emergencias sanitarias y social, que vencen el 31 de diciembre y siempre hemos votado”.

“Lo que no se puede es venir a las atropelladas. En cuatro años no nos dieron quórum para nada, ni para los cumpleaños. Estamos dispuestos a colaborar, pero sobre la base de un diálogo sincero, no sobre la base del atropello”.

“Los términos de súperpoderes y delegación de facultades son una mala señal. En 2018 recuperamos todas las facultades del Congreso y ahora tropezamos con la misma piedra. Por eso votamos en contra y no daremos quórum”, subrayó el jefe de la bancada más grande la oposición.

Consultado por la prensa sobre el tuit del presidente Alberto Fernández, en el que felicitó el apoyo de los gobernadores radicales, Negri sostuvo: “Es una picardía, nada más. Con todos los problemas que tenemos en este país dedicarse siendo presidente a hacer una picardía, algo no anda bien ahí. La devolvemos de taquito, nos conocemos bien”.