La oposición sugiere bajarle el gas a las petroleras y defiende a entes reguladores

El Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi cuestionó el proyecto de ley que propone la emergencia energética y sugirió al nuevo Gobierno encarar una revisión de los precios del gas en boca de pozo, que es la parte que cobran las petroleras por producir el fluido.

Con técnicos de larga historia de militancia en el radicalismo, el documento del IAE está firmado por el ex secretario de Energía Jorge Lapeña y los especialistas Alejandro Einstoss y Gerardo Rabinovich, quienes sostienen que "no es necesario una emergencia económica o tarifaria para posponer aumentos y modificar las estructuras tarifarias", ya que existen los instrumentos administrativos y regulatorios para hacerlo.

Por caso, en el IAE recordaron que Cambiemos finalizó su Gobierno posponiendo todos los incrementos que estaban pactados sin la necesidad de recurrir a la intervención de los entes reguladores del gas y la electricidad, que es una "medida no justificada". "Es un paso atrás que vuelve a romper los marcos regulatorios, otorgando discrecionalidad a la regulación de los servicios públicos. La intervención excede a la fijación de tarifas y afecta al proceso de inversión en las redes y a la calidad de servicio", criticaron.

Los organismos que controlan a las transportistas y distribuidoras de gas y electricidad (el ente nacional solo regula a Edenor y Edesur) estuvieron intervenidos desde el 2007, luego de que explotó el escándalo por supuestas coimas en el denominado "Caso Skanska".

En cambio, los técnicos radicales pidieron que se revise el costo del gas en boca de pozo, que se fija en un "mercado oligopólico, de alta concentración y sin ninguna transparencia". También apoyaron la decisión oficial de revisar las transferencias de Edenor y Edesur a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires por las "dificultades técnicas, económicas y regulatorias" que acarreaba.

El IAE Mosconi es un think tank de políticas públicas, que junto a la Fundación Pensar y el grupo de los ex secretarios de Energía ayudaron entre 2014 y 2015 a armar el programa de gobierno de Mauricio Macri. El IAE mantuvo su independencia y se tornó muy crítico de la gestión anterior cuando Macri y el ex ministro Juan José Aranguren quisieron que el Estado se desprenda de Transener.