Calvo: "Sería un milagro que en tres meses se renegocie la deuda"

En una región que tiene niveles muy elevados de deuda pero muy bajos de ahorro, Argentina tiene una situación de las más comprometidas. Es el tercer país en endeudamiento y muestra una tasa de ahorro de apenas el 14%, "el más bajo de la región", señaló Guillermo Calvo.

En relación al reperfilamiento de la deuda en el primer trimestre del año, el economista consideró que "es muy difícil, porque hay que arreglar con el Fondo y los privados, y además hay muchos contratos diferentes", y enfatizó que "hay que tener mucho cuidado" con la inflación, en un contexto en el que el Gobierno "no tiene control de la política monetaria". Éste es el diálogo que mantuvo con El Cronista.

¿Cómo ve el proyecto de ley de emergencia y en especial el impuesto del 30% a la compra de divisas?

No conozco los detalles, pero me parece que eso de que el impuesto del 30% va a hacer que la gente se pase a pesos, lo que hará es que la gente se pase al billete-dólar.

¿Ese impuesto puede tener efecto inflacionario, empezar a tomar el dólar turista como referencia?

Puede pero no necesariamente, hay que tener cuidado. Honestamente, no sé si puede tomarse como referencia pero veo el peligro. De todas maneras, es una vez y para siempre, sería un aumento del 30% y punto, no necesariamente generará más inflación.

El ministro Guzmán planteó la necesidad de reperfilar la deuda con el FMI y los acreedores privados en un plazo que no iría más allá de marzo. ¿Qué importancia le asigna a esa renegociación?

Es muy importante porque al final lo que queremos es atraer capital y para eso, si no se arregla con el Fondo va a ser muy difícil. Pero está esa nube negra, que la gente cuando va a invertir no sólo piensa en el proyecto, sino también dicen ¿qué van a hacer cuando le tengan que pagar al Fondo?

¿Es realista plantearse un acuerdo a tres o cuatro meses, como estima el Gobierno?

Es muy difícil porque hay que arreglar con el Fondo y los privados y hay muchos contratos diferentes, es lo que dicen los expertos. Sería casi milagroso que en tres meses se pueda renegociar la deuda.

El presidente del BCRA comentó en varias entrevistas que podría bajar la inflación a un dígito en un año y medio.¿Lo ve posible?

Que lo llame a Macri, le va a explicar que tal vez es mejor no hablar.

¿Cree que se apuró en hablar?

¿Llegar a un dígito? Creí que iba a decir que no iba a subir al 100%, ésa la creo un poquito más. No sé qué es probable pero se les puede ir todo al diablo, que tengan cuidado, que no empiecen a decir cosas que no pueden darse. Una cosa es que lo diga la gente en la calle, que no entiende de economía, pero si esto llega a Wall Street, en primer lugar se agarran la panza y empiezan a reírse.

¿Cuál es el camino para bajar la inflación?

No tienen control de la política monetaria, hay que tener mucho cuidado con lo que hacen, tienen que dejar tranquila la cosa, no tiene que sorprender al mercado.