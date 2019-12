Bolivia: ordenan la detención de Evo Morales por "sedición y terrorismo"

La Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios (Felcc) de La Paz emitió una orden de detención contra Evo Morales por la "presunta comisión de los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo".

El caso está conectado a un video difundido en noviembre pasado por el gobierno de Jeanine Áñez en el que se escuchaba una conversación atribuida al exmandatario en la cual se planificaban bloqueos en varias ciudades de Bolivia, en el contexto de las violentas protestas que se sucedieron luego de la salida de Morales de la presidencia.

Al enterarse del pedido de arresto, Evo tuiteó: “A 14 años de nuestra revolución, el ‘mejor regalo’ que recibo del gobierno de facto es una orden de aprehensión, injusta, ilegal e inconstitucional. No me asusta, mientras tenga vida seguiré con más fuerza en la lucha política e ideológica por una #Bolivia libre y soberana”.

Además, el expresidente –que arribó a la Argentina desde Cuba, luego de estar asilado en México, llegó acompañado, entre otros, por el ex vicepresidente Álvaro García Linera y el ex ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pary–, recibió la confirmación de su estatus de "refugiado" en Argentina, lo que, según le explicaron fuentes oficiales del gobierno nacional a EFE, imposibilita "cualquier posibilidad de extradición".

A 14 años de nuestra revolución, el "mejor regalo" que recibo del gobierno de facto es una orden de aprehensión, injusta, ilegal e inconstitucional. No me asusta, mientras tenga vida seguiré con más fuerza en la lucha política e ideológica por una #Bolivia libre y soberana pic.twitter.com/B6rSHVFeaa — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 18, 2019

Durante los últimos días, Morales mantuvo una abultada agenda de reuniones con dirigentes políticos de Argentina y Bolivia y concedió entrevistas a algunos medios de comunicación del país. Si bien, Evo dijo varias veces que no será candidatos en las próximas elecciones –que podrían ser convocadas en enero– recientemente fue nombrado por su partido como jefe de campaña.

La orden de detención también es para aprehender a Faustino Yucra, dirigente cocacolero del MAS, con quien, supuestamente, Morales estaría teniendo la conversación.

¿Qué dice el video?

El video que reproduce una charla entre Yucra y, aparentemente, Evo Morales, sería del 15 de noviembre y fue encontrado por agentes de la policía boliviana durante un operativo para desarmar un bloqueo en la zona de Tuquipaya.

En el video se escucha que la persona, que el gobierno boliviano identifica como Evo, dice: “Hermano que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad. Son las mismas cosas de cuando me han expulsado del congreso en 2002. Lo mismo Cochambamba, La Paz, bloquearon. Y ahora me expulsan de Bolivia y hay bloqueo. Hasta ganar hermano ¿ya?”. Y agregó: “Desde ahora va a ser combate, combate, combate (…) Ahora estamos viviendo en dictadura, así es la dictadura”.

La persona además dice que: “Si la Asamblea [Legislativa Plurinacional] mañana o pasado mañana rechaza mi renuncia, voy a intentar como sea meterme hermano, aunque me detengan. Vamos a dar dura batalla a los facistas, a los racistas, hermano”. Y le aconseja a Yucra que “dividan el sindicato en cuatro o cinco grupos. Yo aguanté un mes de bloqueo. Si vos no te concentras, la gente se cansa, abandona. Si organizas grupos, grupos, grupos, sectores, cada 24 horas, vamos a aguantar el bloqueo”.