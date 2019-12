Los gobernadores radicales presionan para que Cambiemos dé quórum a la Emergencia

Los gobernadores de Juntos para el Cambio salieron hoy a cuestionar con dureza la decisión de los legisladores de la coalición opositora de no prestar quórum en la sesión que tratará el paquete de medidas de emergencia enviado al Congreso por el Ejecutivo Nacional.

“No estoy de acuerdo con la actitud antidemocrática de no permitir jurar a los legisladores del Frente de Todos que se tienen que integrar a la Cámara de Diputados de la nación. La rechazo terminantemente”, sostuvo Morales en un duro mensaje que publicó esta mañana en su cuenta de Twitter.

En la misma línea, se expresó el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, quien también salió a ponerle presión a los diputados de JxC: “Hago un llamado al interbloque de Cambiemos a que posibilite el quórum, a fin de que juren los nuevos diputados y de esta manera permitir el debate democrático, en el recinto, por las nuevas medidas del Gobierno”.

En rigor, los gobernadores radicales se habían reunido el lunes pasado con Alberto Fernández (ayer firmaron con el Presidente el Pacto Fiscal que el Gobierno incluyó ahora en extraordinarias) y le habían garantizado que la oposición daría quórum para el tratamiento de la emergencia social, económica y sanitaria.

Si bien Morales había expresado los reparos de Cambiemos a “votar superpores”, también dio por hecho que los legisladores se sentarían a dar el debate para garantizarle al Gobierno las herramientas que necesita para, entre otras cosas, avanzar con la renegociación del acuerdo con el FMI.

Sin embargo, el interbloque de JxC se reunió ayer por la tarde y decidió, por unanimidad, no acompañar una ley que, a su entender, "significa anular el Congreso Nacional delegando todas sus funciones constitucionales en el Poder Ejecutivo Nacional". Así, resolvieron no dar quórum a la sesión programada para mañana jueves, con el objetivo de tratar la emergencia.

Mediante un comunicado, argumentaron que más del 40% del electorado los eligió "para defender los valores republicanos que se conjugan en Juntos por el Cambio", por lo que no pueden "traicionar a la ciudadanía delegando el mandato popular" que recibieron.

Ahora, el Gobierno busca el modo de garantizarse el quórum para poder sesionar y conseguir la aprobación de la megaley.

Problemas con el quórum

Y es que como los reemplazantes de los diputados del Frente de Todos que asumieron como funcionarios aún no juraron en sus bancas, el proyecto corre el riesgo de naufragar. Una alternativa que se baraja es que esos funcionarios vuelvan al Congreso por un día para contar con número suficiente para dar el debate. También se estudia que haya dos sesiones: una para la jura de los legisladores y la otra ya para debatir el megaproyecto de emergencia con los nuevos legisladores

Esta mañana, el diputado Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados, se mostró confiado en que mañana habrá quórum en la sesión que tratará el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

"Mañana tendremos quórum y tendremos sesión para garantizar a los argentinos que el presidente Alberto Fernández pueda poner de pie a la Argentina", dijo Massa antes de ingresar al Congreso, donde un plenario de comisiones debate el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.

Dijo que apelaba a la "racionalidad" de la oposición para dar quórum y que no caiga en "chicanas" y "trampas" del reglamento para evitar darle al jefe de Estado "los instrumentos para empezar a poner en marcha la economía". También criticó la posición de Juntos por el Cambio de "no asumir sus errores" y que no sea "respetuoso" como oposición de las necesidades del Gobierno y de los ciudadanos.



Minutos después de las declaraciones de Massa, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Dario Martinez (Frente de Todos), anunciaba en el plenario que se eliminará el artículo 85 del proyecto de ley de emergencia pública que le otorgaba amplias facultades al Gobierno para reorganizar el Estado nacional.

Se trata de uno de los puntos que más controversia genera entre los opositores y no solo es rechazado por Juntos por el Cambio sino por otros diputados opositores agrupados en los Interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, que suman una veintena de legisladores y son claves para la sanción de esta iniciativa.

"Mañana vamos a sesionar y no vamos a dejarnos atormentar. Aspiramos a que quienes defienden ideas diferentes, se sienten en el recinto, debatan y voten, rechacen o acepten", dijo Massa.

Agregó que no tenía dudas que "la democracia argentina" va a demostrar mañana "madurez" y el Presidente "va a tener las herramientas que necesita para resolver problemas de jubilaciones, comercio, pymes, y deuda".