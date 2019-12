Por recargo del 30%, el tipo de cambio real multilateral alcanzaría su mayor nivel desde 2011

El impuesto a los consumos del exterior del 30% (también conocido como dólar turismo) y el impuesto a la demanda de dólares por ahorro tuvieron su impacto inmediato en el salto del dólar blue y del contado con liquidación. El primero registró una suba del 10% inmediatamente hasta $ 73,50 y el contado con liqui avanza hasta los $ 76. La medida genera así desequilibrios en otros mercados y si se tomase el impuesto a los consumos al exterior, el tipo de cambio real multilateral alcanzaría su mayor nivel desde 2011.

La suba del tipo de cambio permite que la economía sea cada vez más competitiva, haciendo que los productos locales queden cada vez más baratos en moneda extranjera. La devaluación del peso en los últimos dos años hizo que el dólar suba más de 245% y que el TCRM pegue un salto desde niveles cercanos a 80 puntos hasta los 122 actuales. Ahora bien, si se tomase el TCRM “turista” o el nuevo dólar con el recargo del 30% por el impuesto, el mismo alcanzaría niveles de 160 puntos, lo que significa, el mayor nivel desde 2008 y cerca del promedio registrado durante 2003 a 2010.

Pese a ello, aun quedaría lejos de los casi 200 puntos que se registró tras la histórica devaluación luego de la salida de la convertibilidad en diciembre de 2001.

Nery Persichini, head de estrategia de GMA Capital, agregó que, pese a estar en niveles de 2008, las circunstancias económicas son distintas.

“Hoy estamos en un nivel similar al promedio de los últimos 20 años. A su vez, el TCRM (122) es el más alto desde agosto de 2011. Sin embargo, las características de la economía argentina son diferentes hoy porque pesan el deterioro macro de las cuentas fiscales y externas, la inflación y la necesidad de dólares para atender compromisos abultados derivados de un stock de deuda mayor”, comentó Persichini.

Francisco Velasco, head de research de Banco Mariva, resaltó que el TCRM va a estar en 160 para atesoramiento y para compras con tarjeta, no así para importaciones y menos aún para exportaciones, las cuales tienen retenciones.

“Creemos que va a haber algo de apreciación real en 2020”, afirmó Velasco.

Por otro lado, desde el mercado señalaban que si bien el TCRM es muy alto, la competitividad que se está ganando por la parte cambiaria, se pierde por el incremento de impuestos que se dieron a conocer recientemente.

“Podemos ganar competitividad por el lado cambiario, pero el mismo beneficio lo perdemos cuando incorporamos la parte impositiva a la ecuación. Si bien a los agentes del exterior les conviene comprar en Argentina dado que con un dólar compran más pesos, las empresas locales deben pagar cada vez mas impuestos, haciendo que su ecuación sea negativa. Por más que suba el dólar, si no bajan los impuestos, jamás seremos competitivos realmente”, explicaba el economista jefe de un banco local.

Además, la misma fuente señalaba que si bien estamos en niveles de TCRM de 2008, no es comparable la situación ya que la macro es completamente distinta. En línea con lo que sostuvo Persichini, el especialista destacaba que el déficit fiscal es mayor y que el deterioro económico es mas importante. Además, previo a 2008 habíamos transitado años de expansión del PBI en forma notable mientras que actualmente venimos de varios años en recesión o de magro crecimiento.

“La suba del TCRM en estos niveles no simplifica el contexto sino que lo agrava ya que se explica por una suba del dólar, el cual luego tendrá complicaciones en el ámbito inflacionario. Ya éramos muy competidos a $ 45, también a $ 60. Si lo llevamos a $ 80 no cambia realmente la ecuación y anticipa nuevos problemas inflacionarios y otros desequilibrios para adelante”, afirmó.

Balanza por turismo

Según explicó el Ministro de Economía, Martin Guzmán, tanto el impuesto al turismo como el impuesto a la compra de dólares buscan desalentar la demanda del billete, en un contexto en el que Argentina no se encuentra generando divisas. A su vez, busca generar nuevos ingresos fiscales y tratar de que el drenaje de divisas por turismo se frene, en meses de demanda estacional alta de dólares por turismo. El déficit por turismo fue uno de los factores desestabilizantes durante la era macrista y el Gobierno actual busca evitar repetir la experiencia.

Si bien esta medida podría mejorar la balanza de turismo, es esperable que el déficit se mantenga hacia adelante.

Las proyecciones elaboradas por los analistas de Banco Mariva estiman que la salida de dólares por turismo desciendan a u$s 3600 millones el próximo año. Suponiendo un ajuste al alza del 30% del tipo de cambio efectivo real por el impuesto, pero con una apreciación real del 10% al 15%, los nuevos recursos fiscales sobre este impuesto ascenderían a u$s 1100 millones, lo que supone un 0,25% del PBI.

El economista Fernando Marull afirmó que, con el nivel actual de tipo de cambio, se va a reducir el déficit de turismo ya que es bastante alto en cuanto a su nivel histórico.

“Con el nivel actual del tipo de cambio es esperable que se reduzca el déficit de turismo, aunque para que dicha reducción tenga un impacto a nivel macroeconómico, y que el BCRA pueda liberar dólares para mayores exportaciones, el déficit turístico debe apuntar a cero, desde un déficit actual de cerca de u$s 4500 millones. Es decir, aún va a haber déficit por turismo y si el mismo no converge a cero, es probable que suban más las restricciones”, dijo Marull.

Para que el déficit de turismo caiga, deberíamos ver una caída de la demanda de billetes de locales, junto con un ingreso de divisas de turistas extranjeros. Dado que el dólar paralelo subió producto de la medida, es esperable que los turistas busquen hacerse de pesos fuera del mercado no oficial y así, el impacto en la balanza turista sea menor.

“Al tener brecha cambiaria, parte de la balanza se pierde porque extranjeros liquidan en el paralelo y no en el oficial. Así el déficit turístico se reduce no por ingreso de divisas sino por caída de la demanda local. Es decir, el déficit de turismo caerá producto de la caída de demanda del dólar oficial y no por el ingreso de divisas. Es muy posible que la demanda de tarjeta se reduzca a la mitad, pero el déficit seguirá”, explicaron desde Bull Market Brokers.