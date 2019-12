Transporte, comercio exterior y logística: las expectativas de 14 especialistas frente al nuevo gobierno

Transport & Cargo convocó a 14 referentes del sector transporte, comercio exterior y logística por para realizar un balance del año que culmina, y conocer su visión sobre lo que se puede esperar para 2020 frente al nuevo gobierno que acaba de asumir.

Con respecto a las perspectivas de 2020 de cara al nuevo gobierno que se acaba de iniciar, la gran mayoría de los consultados pidió estabilidad económica, acceso al crédito y apoyo al comercio exterior. Esto último se traduce en no castigar a los que exportan y facilitar las importaciones de aquellos insumos indispensables para luego producir las mercancías exportables. Las medidas recientemente anunciadas con aumento a las retenciones, doble indemnización y más carga impositiva, no marchan en ese sentido. Lo mismo sucede con el llamado dólar turista que impacta negativamente en los viajes por trabajo, y misiones comerciales sobre todo de las Pymes.

Al ministerio de Transporte llegó Mario Meoni, con sólidos antecedentes políticos y de gestión. De origen radical, entre 1983 y 1999 participó en el Programa Alimenticio Nacional (PAN). Luego fue concejal en Junín (1991 – 1999), diputado provincial (1999 – 2003) y tres veces intendente de Junín (2003 -2011). En este cargo, y por sus políticas innovadoras, fue colaborador del Programa Munet, de la OEA, que apela a la aplicación de tecnologías para la modernización de la gestión. Su paso previo al ministerio fue como director del Banco Provincia (2015 -2019).

Con pertenencia al espacio de Sergio Massa, Meoni tendrá que abocarse de inmediato a temas urgentes como la licitación del puerto de Buenos Aires y la de la hidrovía del Paraná. También están en carpeta la licitación por el nuevo paso a Chile a través del Sistema Cristo Redentor, el avance del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, la construcción de la segunda etapa del viaducto del Belgrano Sur, y la licitación de la Terminal de Ómnibus de Retiro. Luego están las innumerables obras iniciadas por la gestión de Guillermo Dietrich en rutas, puertos y aeropuertos las que habrá que proseguir y culminar.

No obstante, sobre alguno de estos temas aún quedan varias cuestiones de índole administrativo que resolver luego del dicado del Decreto 7/2019. Esta norma establece algunos grises en asuntos relativos a puertos, vías navegables, marina mercante e hidrovía, los que en alguna medida podrían ser atendidos por el ministerio de Obras Públicas a cargo de Gabriel Katopodis. Mientras termina de pulir su equipo de colaboradores, Meoni ya dio una positiva señal al reunirse con representantes de la Unión Ferroviaria y La Fraternidad.

Tres fueron las preguntas a los especialistas:

1- ¿Cuáles fueron los hechos más destacados de 2019 en el sector transporte y logística?

2- ¿Qué perspectivas observa para 2020 frente al nuevo gobierno?

3- ¿Qué medidas debería adoptar el nuevo gobierno para afianzar el sector?

Julio Delfino, presidente del Centro de Navegación

1- Durante el 2019 se dio un crecimiento importante en exportaciones graneleras con cosecha récord, que coincidió con el peor promedio de aguas en la hidrovía, y la mayor cantidad de barcos varados, fruto del cambio climático y una autopista que se discute en lo teórico y a futuro, cuando las obras se necesitan para ayer. Valoramos profundamente el trabajo realizado por parte de Vías Navegables preparando el pliego de la hidrovía, pero ahora hay que pasar del dicho al hecho y lograr las obras ¿Se puede hacer algo en el corto plazo? ¿O tenemos que indefectiblemente esperar hasta 2021? Hay un consenso total, hace tiempo, en toda la comunidad marítima, sobre lo que ya se puede hacer ahora para avanzar. Para la obra en general, deberemos consensuar con el gobierno entrante el alcance de la misma, que se definirá en el pliego final, teniendo en cuenta los tamaños de barcos que realmente vendrán en el cortísimo plazo, que exigirán mayor profundización, ensanchamientos, más zonas de paso, etc.

2- La incertidumbre sobre cuáles serán las nuevas políticas relacionadas al comercio exterior debieran resolverse en manifestaciones claras de una Argentina unida, que comprende las dificultades que enfrentamos para venderle al mundo nuestra producción. Apostamos a una recuperación de la economía y nos comprometemos a trabajar para que la logística por agua sea el puente de valor agregado que nuestras exportaciones necesitan para alcanzar sus mercados en tiempo y forma.

3-El nuevo gobierno debiera promover al comercio exterior en su conjunto, atendiendo las necesidades de importadores y exportadores, que luego de devaluaciones e inflación desmadradas, están complicados. Hay que abrirse ordenadamente al mundo, ya que en el mundo están los clientes actuales y los potenciales por lograr. No podemos repetir, o volver a pensar, que se puede exportar sin importar. Las importaciones, en un 80%, están ligadas a bienes de capital o insumos que posibilitan justamente el crecimiento de las exportaciones. Lograr superávits en la balanza comercial, generando divisas en el corto plazo, mediante el achicamiento de importaciones por proteccionismo, es hipotecar las proyecciones de crecimiento del país a futuro.

Patrick Campbell, presidente de ONE Argentina

1- Con el cierre de 2018 y la realización del G 20 en Buenos Aires se abrían muchas expectativas y conexiones con el mundo. En 2019 con una buena expansión agrícola, productos alimenticios y nuevos destinos de nuestra carne, entramos en un buen ritmo acumulado de exportaciones. También se destaca el pre acuerdo alcanzado entre Mercosur y la Unión Europea. Como siempre nos faltó estabilidad y previsibilidad factores fundamentales para la inversión y la visión del largo plazo. Un hecho muy negativo por ejemplo fueron los meses de fuerte incertidumbre después de la PASO.

2- Somos de formación positiva y preparados a los cambios siempre que los mismos sean a favor del país. Le deseamos mucha suerte en la gestión al nuevo Presidente porque será en beneficio de todos. Se han abierto muchos mercados nuevos estos últimos años que debemos cuidar y profundizar. Además, tenemos grandes desafíos con Vaca Muerta y el polo agro industrial, sin olvidarnos de la importante industria automotriz. Argentina aun vende muy poco en cuanto al potencial que produce y ojalá tengamos las políticas exportadoras para seguir creciendo.

3- Los argentinos necesitamos calidad de vida y estabilidad para poder avanzar.

Nuestro sector no se aleja de esos parámetros. El comercio internacional precisa gente profesional y calificada que pueda desarrollar el largo plazo. Los puertos y los dragados son áreas de alta sensibilidad. Pero sobre todo necesitamos criterios uniformes y fuerte inversión informática en todos los puertos del país, con procedimientos simples con alta transparencia y cumplimiento, sin trabas ni proteccionismos innecesarios podremos crecer con más volumen creando y dando más fuentes de trabajo a todo el sector.

Marcello Vaccari, managing director del grupo VACLOG – RVA

1- El año fue complicado debido al deterioro de la economía, hubo un repunte de las exportaciones y mejoró el superávit de la balanza comercial, sin embargo, las devaluaciones, el aumento de la inflación y la disminución de la actividad económica han hecho sentir su efecto. Si destaco que ha sido permanente la gestión para mejorar la infraestructura logística, (entre otros) resultó muy importante la inauguración del Paseo del Bajo, el aumento del volumen transportado por tren y será vital terminar con la prolongación del camino del Buen Ayre.

2- Es muy temprano, sólo puedo decir que el país necesita que las relaciones y la interacción entre la política de las distintas corrientes, entienda que los actores económicos necesitan que sus diferencias se resuelvan en un ambiente de mayor respeto, acuerdo, planificación y tranquilidad. Las tempestades son negativas para las inversiones y la actividad económica. Desde unitarios y federales vivimos un país tormentoso, podríamos ser un gran país, muchos seguimos esperando.

3- Por empezar, no cambiar las cosas que se hicieron bien sin importar quien las hizo y corregir lo que debe ser corregido, que es mucho.

Pieter Jan de Nul, Country Manager de Jan de Nul Argentina

1- Profundizar Quequén en menos de un año y lograr que sea el puerto más profundo de la Argentina es una de las noticias destacadas de este año. Esto beneficia notablemente al productor y es el hecho más destacado también de cara al año 2020 que está por comenzar.

2- En 2020 trabajaremos para que los puertos de Santa Fe y Diamante obtengan 34 pies de calado y Barranqueras 10 pies y así por fin tendrán la profundidad que se merecen. De esa forma, esas terminales fluviales podrán desarrollarse de manera integral como nunca antes.

3- El gobierno acierta cuando involucra a las provincias interesadas en la licitación de la hidrovía porque los puertos provinciales son los últimos beneficiarios de la vía navegable. Por eso estos puertos deben hacer escuchar su voz y su visión y así podrán desarrollarse en plenas condiciones.

Bruno Porchietto, CEO de TecPlata

1- Destacaría la terminación de la obra y consecuente apertura del Paseo del Bajo, que mejoró la logística de forma importante en un tramo fundamental para el comercio argentino. También, el inicio de operaciones en la terminal de TecPlata en el mes de abril fue un hito digno de mención. Es una de las inversiones más grandes hechas en Argentina en nuestro sector y estuvo sin operar durante casi cuatro años desde su habilitación. Verla finalmente en marcha nos hace sentir muy orgullosos.

2- Espero que el nuevo gobierno tome de manera firme las riendas de la economía, y realice los sacrificios necesarios e inevitables para mejorar las condiciones del país, con una óptica de largo plazo.

3- Nuestro sector vive del comercio, y por lo tanto es necesario que se tomen medidas para revitalizarlo. Los costos de la logística tienen que reducirse, para incrementar la competitividad de las empresas argentinas. Al mismo tiempo, hay que revitalizar también las importaciones, y no solamente focalizarse en las exportaciones. Ambas son caras de la misma medalla, y no hay país exitoso en este siglo que viva exclusivamente de la economía local.

José Luis De Gregorio, ex presidente del Consorcio de Gestión Puerto Quequén

1- De 2019 destaco la poca conflictividad que hubo en el sector, a pesar de ser un año electoral con cambios en los parámetros económicos, variación del dólar, y tasa de interés. Se nota que el sector maduró en forma positiva.

2- Espero que en 2020 se den las discusiones fundamentales sobre la concesión del puerto de Buenos Aires y la hidrovía. También será importante tener en cuenta los puertos del sur, Tierra del Fuego, es un punto estratégico, geopolítico y de reabastecimiento para la Antártida, y eso nos va a posicionar en forma positiva.

3- Sigo bregando para la complementariedad de los puertos, con una mirada complementaria del sistema provincial y nacional. Tendríamos que encarar de una manera muy seria la ley de marina mercante y la creación de una flota fluvial. Sabemos que Paraguay pasó de 100 barcazas en el 89 a 5.000 en la actualidad. La industria naval es otra cuenta pendiente de hace años.

Celebro la reubicación del sector en el organigrama de Nación porque no estaba bien posicionado en el ministerio de Transporte. Su pase al ministerio de Obras Públicas es una medida de trascendencia.

Guillermo Misiano, presidente de PTP Group

1- Comenzar a discutir los términos de la nueva concesión de los hidrovía, la visibilidad política que se le ha dado al tema y como el mismo paso a ocupar la agenda política de Nación y provincias. Hoy los actores del sector participan y coinciden en identificar lo estratégico que es la hidrovía para nuestro país, sus economías regionales y toda la cuenca mediterránea de la región central de Sudamérica. Este será el hecho por el cual recordemos a 2019 como el punto de inflexión a partir del cual se comenzó a poder aprovechar al máximo esta poderosa autopista natural.

2 – Desde PTP somos optimistas por naturaleza, y el modelo de desarrollo productivo que plantea el presidente Fernández tiene como pilar principal el comercio exterior para fomentar el ingreso de divisas genuinas y de esta manera generar trabajo argentino, con lo cual vemos un horizonte muy promisorio para nuestra industria.

3 - Profundizar la modernización de la actuación de los órganos gubernamentales de contralor del comercio exterior. Seguimos operando con sistemas de gestión pensando un rol del estado de hace 60 años y todas esas ineficiencias encarecen el costo de los productores locales que son quienes en definitiva pagan el mal llamado costo argentino, y le impiden acceder y colocar sus productos en los mercados mundiales. No es necesario que nos comparemos con países europeos, basta con analizar los costos aduaneros para exportar el mismo producto en argentina versus Uruguay para ver cuál es el camino correcto.

Horacio Tettamanti, ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación

1- El 2019 fue el año donde los graves errores del gobierno saliente cometidos en el sector mostraron con crudeza sus consecuencias. La expectativa de que la entrega de la soberanía de los ríos Paraná y del Río de la Plata iba a generar inversiones de las multinacionales del sector quedó claramente frustrada con la reducción de nuestra flota de bandera y la prácticamente parálisis del sector industrial naval

La parálisis de la operación de nuestros puertos coronada por el fracaso del proyecto del puerto de Buenos Aires fue otra de sus consecuencias.

Se destaca también el importante retroceso de nuestra participación en la importación granaria de China a favor de una competencia que recibió por parte de Argentina enormes subsidios que aumentaron su competitividad en detrimento de nuestra propia producción. La profundización de los incumplimientos de los acuerdos de hidrovía por terceros países, que culminaron este año con la detención de una embarcación de bandera nacional, marca a las claras la precaria situación jurídica de nuestros intereses marítimos y fluviales incluso en nuestros propios ríos.

Los costos y las asimetrías de la flota de bandera nacional respecto de otras sufrieron un importante deterioro comprometiendo seriamente su competitividad. Similar deterioro se observa en la producción de nuestra industria naval.

Delia Raquel Flores, especialista en comercio exterior - Mercosur

1- En 2019 tuvimos como hechos sobresalientes el Acuerdo Mercosur UE, y el Mercosur EFTA que coronaron un periodo de apertura de nuestro país al mundo. Las digitalizaciones del Estado aliviaron mucho los tramites en el comercio exterior en general. El lanzamiento e implementación del Operador Económico Autorizado (OEA) tanto para importadores y exportadores como para operadores de transporte. La inversión en puertos, aeropuertos, rutas y ferrocarril fue notable, y seguramente en el mediano plazo se podrán apreciar los resultados.

2- Soy optimista y confío en que habrá continuidad en la apertura ya iniciada. A pesar de los "mensajes" iniciales más que nada ideológicos, finalmente encontraremos un camino de encuentro con Brasil, y el fortalecimiento del Mercosur.

Transmitir confianza, reglas claras, y un plan estratégico a los empresarios será crucial para generar la actividad que, en los últimos meses, se vio paralizada ante la incertidumbre.

3- Apoyar a las empresas y a los inversores. Estabilidad. En general, creo que es determinante seguir el camino que ya inicio Brasil para atraer las inversiones y generar confianza en el sector empresario. Se debe seguir trabajando en el mejoramiento de rutas y autopistas que favorezcan el acceso a los puertos y en las áreas de transparencia.

Estimular las exportaciones y no por el contrario, agregar más retenciones y/o tomar medidas que irritan los ánimos de quien desea abrir mercados e invertir para exportar.

Los diplomáticos deben "vender" nuestros Productos Made in Argentina. Trabajar con la Marca País, desde lo intangible, para cambiar positivamente la imagen que se tiene de la Argentina en el exterior. Ser confiables, respetuosos de nuestros contratos, y estables.

Miguel Ángel Álvarez, miembro de la Cámara Naviera Argentina

1- Durante se destacan en el sector portuario y de las vías navegables entre otros, la habilitación de trece puertos, doce privados y uno público. Si consideramos que entre los años 1997 y 2015 se regularizaron 41 puertos, el número toma una importante dimensión. Se notó un gran avance de trabajo entre los organismos internos del Poder Ejecutivo Nacional y otros externos lo que significo elevar los niveles de seguridad, y como consecuencia las habilitaciones.

También se destaca la reincorporación de seis terminales portuarias públicas y privadas al sistema como, por ejemplo, Ibicuy, Minera Alumbrera, Puerto Márquez y T6 luego del accidente.

Se aprobaron disposiciones de declaratorias de obra para la construcción de puertos que están prácticamente terminados para comenzar a operar como es el caso de AGD y ACA en Tambúes, y los sitios 11 y 12 en Quequén.

La Finalización de las obras en el muelle Piedrabuena en Puerto Madryn y el dragado en el puerto de Ushuaia, permitieron seguir con el crecimiento de la llegada de cruceros iniciado durante el año 2016.

El anuncio de la finalización de los estudios para el nuevo pliego de la futura concesión de la hidrovía, es un punto importante a remarcar.

2- Los ejes de la gestión del nuevo gobierno deberían apuntar a continuar con la política de transparentar y regularizar el sistema portuario. Por otro lado y de una vez por todas se debería definir el rumbo para incrementar la marina mercante nacional, para ello se deberán sincerar todos los actores, el Estado Nacional con respecto a la carga impositiva y normativa, los sindicatos dejando de lado reclamos que a lo largo de los años solo ayudaron a disminuir el pabellón nacional y reducir las fuentes de trabajo en el sector, y por último los empresarios que deberán revisar y repensar cuidadosamente su operación para hacerla competitiva.

3- La definición de la licitación del futuro puerto de Buenos Aires no debe esperar más, no se puede seguir prorrogando contratos, no es serio, vale esto también para el lanzamiento del nuevo pliego del contrato de la hidrovía.

Eduardo Pereyra, presidente de AirSeaLand

1- Son dos los hechos destacados de este año que culmina. Uno es la decisión de tener un solo prestador para la licitación del puerto de Buenos Aires, aunque con el cambio de gobierno no se sabe si se llevará a cabo. El otro es que producto de la devaluación, la Argentina pasó a desarrollar fuertemente sus exportaciones.

2- A la situación de incertidumbre se le suma el cambio de gobierno. Es fundamental para la nueva etapa que se inicia, que la Argentina pueda desarrollar su industria para logra exportar cada vez más productos de alto valor. No es razonable quedarse solo en la exportación de commodities, y un ejemplo puntual al respecto es el de los biocombustibles, pero con eso solo no alcanza.

3- Nuestra situación mejora cuando el Estado no se mete. Está demostrado que el Estado no contribuye por sí mismo al desarrollo del comercio internacional. En este momento se está hablando de la posibilidad de poner un mayor derecho de exportación a determinados productos y eso no es sano porque se le quita competitividad al exportador argentino. Es absolutamente ilógico que el país castigue sus exportaciones. Otro rumor, aún no comprobado, es que otra vez se colocarían licencias no automáticas para la importación. Ese es otro elemento complicado porque el funcionario de turno va a decidir qué es lo que puede o no entrar sin información completa ni contemplando la situación de cada empresa en particular. Lo que hay que lograr es un equilibrio. Que el Estado esté para impedir distorsiones, pero no para regular el comercio.

Oscar Andreani, presidente de Grupo Logístico Andreani

1- Llevamos adelante la operación logística de cuatro elecciones provinciales (Córdoba, Chacho, Tucumán y Formosa) y diez municipales. Coordinamos la Mesa de Innovación Financiera del BCRA para la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, y crecimos en los negocios de telecomunicaciones y retail, este último apalancado en gran parte al crecimiento del eCommerce. En respuesta a esto, abrimos 11 nuevas sucursales de cercanía, ocho mudanzas y dos acondicionamientos, en el marco de un proyecto que busca adecuarlas para brindar la mejor experiencia a quien nos visita.

2- La logística tiene un rol central en el comercio global. Apostamos a liderar los segmentos de valor agregado y desarrollar soluciones para industrias como energías renovables. También, consolidar nuestro posicionamiento en Real Estate al ser la única compañía logística que ofrece soluciones de valor agregado en toda la cadena. En Brasil, continuar consolidando nuestra posición y buscar alianzas que fortalezcan la oferta de servicios.

3- Entendemos el período que se avecina como una nueva oportunidad para generar políticas públicas que permitan potenciar a las empresas del sector.

Con el nuevo gobierno, se deben atender diferentes factores como: el acceso al crédito con tasas viables, tanto para capital de trabajo como para concretar inversiones; la inversión pública en infraestructura vial y ordenamiento del tránsito; ordenamiento impositivo articulado entre nación, provincias y municipios, para brindar un marco más simple y razonable para la actividad; un marco laboral que se adapte a las nuevas realidades de la economía; políticas que permitan la digitalización y desburocratización del transporte, y la aprobación de los bitrenes con una mayor amplitud de lo aprobado hasta la fecha.

Eduardo G. Petetta, titular de Green Log SRL

1- Aunque aún es materia pendiente, estamos en la senda hacia un completo sistema de trámites sin documentación física. Hoy ya contamos con certificados electrónicos como el trámite del SENASA maderas y el Certificado de Origen Mercosur que agilizan la operativa y obvian la presentación del papel en la ventanilla.

La conclusión e inauguración de El Paseo del Bajo ha agilizando el ingreso y egreso de las mercaderías desde y hacia el Puerto de Buenos Aires. Se calcula que el total del recorrido de la traza del paseo no demora más de 10 minutos. En consecuencia, se logra un importante aumento en la eficiencia operativa para el transporte carretero.

Continuidad del proceso del multimodalismo. Siguen las inversiones en infraestructura y modernización de vagones del Belgrano Cargas que se complementa a otros ferrocarriles de carga como Ferro Expreso Pampeano, Nuevo Central Argentino y Ferrosur Roca que transportan a los distintos puertos marítimos y fluviales miles de toneladas de exportación.

Un dato negativo fue el aumento de la llamada Tasa de Estadística, que se aplica a mercaderías de importación. Esta tasa aumento del 0,5% al 2.5% incluyendo ahora a las mercaderías provenientes del Mercosur antes exceptuadas.

2- Al nuevo gobierno lo reciben, entre otros, un cepo cambiario, licencias de importación (SIMI), retenciones a las exportaciones, mercado interno deprimido, economía en recesión, alta tasa de inflación, falta de crédito y una coyuntura regional en proceso de crisis político-económica, Chile, Brasil, Bolivia, Colombia, Uruguay y en menor medida Paraguay que también se ve afectada.

Si la situación político-económica de la región no mejora en el corto plazo, se hará cuesta arriba el aumento de algunos rubores de exportación, por ejemplo, el automotriz.

En materia de controles si bien son necesarios, las experiencias pasadas muestran que el control excesivo y arbitrario genera contracción y aislamiento, desestimando proyectos de expansión, desarrollo y valor agregado.

3- Otorgar créditos blandos para proyectos de inversión enfocados a la exportación de productos con valor agregado como por ejemplo los de la industria farmacéutica, biotecnología, genética, telecomunicaciones, robótica, software, etc.

Continuar con el proceso de eliminación de trámites que conlleven documentación física, lograr para el 2023 el EDI que incluya el desarrollo de aplicaciones (APPS).

Seguir con los procesos de obras de infraestructura para el desarrollo del multimodalismo. Descentralización del puerto de Buenos Aires a través de la promoción para los puertos marítimos y fluviales del interior, por ejemplo, Bahía Blanca, La Plata, Rosario, Complejo Zárate Campana y otros.

Marcelo R. Ricciardulli, Regional Cargo Manager de Alitalia

1- El total de kilos exportados por vía aérea durante 2019 podría terminar siendo levemente inferior a los valores registrados durante 2018 con cerca de 121.000 toneladas. Un gran porcentaje de este volumen es carga que proviene de Chile, principalmente salmón y fruta. Uno de los sectores que más sufrió es el la de exportación de arándanos frescos. Esta temporada, que años atrás marcaba una diferencia en rentabilidad para los distintos actores intervinientes, se transformó en un negocio marginal que, si bien genera un pico en los kilos exportados durante octubre y noviembre, en términos de rentabilidad se derrumbó.

En términos generales, 2019 estuvo marcado por una elevada inflación, una devaluación de cerca del 70% y una tasa de interés cercana al 80%. Todo esto ahoga cualquier intención de mejora en la actividad económica, sea cual sea, a excepción de la especulación financiera. El sector exportador no se dinamiza solamente por la apreciación del tipo de cambio. Es importante reducir los costos de producción, reducir la pesada carga del Estado sobre la actividad y contar con una logística interna y externa más eficiente.

2- Preferencias políticas aparte, tengo fe que la nueva administración sabrá leer la negativa realidad que nos aqueja y generará los mecanismos necesarios para volver a dinamizar la actividad productiva-exportadora, tan necesaria para generar el ingreso de divisas genuino que nos permitirá pagar nuestras deudas y, lentamente, proyectar un crecimiento sostenido.

3- En primer lugar, eliminar las retenciones a las exportaciones. Argentina es el único país del mundo donde se da un fenómeno similar, que en vez de promocionar esta actividad la penaliza. Por otro lado, es imprescindible reducir el costo del dinero. La gran mayoría de las empresas que necesitan realizar inversiones para motorizar el comercio exterior dependen del crédito, y niveles cercanos al 80% son totalmente inviables. Asimismo, es necesario terminar o reducir esta locura, este monstruo que se retroalimenta de inflación – devaluación, que vuelve a generar más inflación y que obliga, a posteriori, a una nueva devaluación. Todo esto genera un espiral ascendente en los costos internos y de producción. En definitiva, en detrimento de una actividad económica sana y previsible.