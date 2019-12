Juan Luis Bour advirtió que los cambios en Bienes Personales se van a "comer el capital"

El economista Juan Luis Bour cuestionó la suba de impuestos que contempla el proyecto de ley oficialista de "Solidaridad social y reactivación productiva", con especial énfasis en los cambios en Bienes Personales y en las retenciones agropecuarias, al tiempo que criticó el decreto que obliga a pagar doble indemnización por despidos que firmó el presidente Alberto Fernández.

"El objetivo es recaudar, juntar plata de donde la haya. El proyecto introduce muchos impuestos. Algunos ya se establecerán de forma inmediata, como la tasa estadística (impuesto a las importaciones) y Bienes Personales, y hay también una autorización al Ejecutivo de seguir aumentando las retenciones", comenzó el economista jefe de la Fundación FIEL, en diálogo con TN.

En ese sentido, Bour subrayó que el cambio que lleva a las alícuotas de Bienes Personales a niveles de 2015 (es decir, antes de la rebaja dispuesta por la administración Macri) generaría una descapitalización de aquellos que poseen bienes declarados en el exterior, dado que pagarán un doble cargo que supera la tasa de interés internacional.

"La alícuota doble de Bienes Personales para el exterior no parece legal. La tasa de interés en el mundo es muy baja, de un punto. Ahora le pondrían una alícuota 2,5% anual al stock en Bienes Personales. Por más que haya emergencia en muchas materias según el proyecto, no sé si autoriza a confiscar. Si el estado se come el capital, va a generar un problema", explicó.

También el economista remarcó el deterioro en términos reales que sufrirán las jubilaciones con la suspensión por 180 días del ajuste de los haberes previsionales.

"Se interrumpe la actualización de las jubilaciones. Con una economía de 50% de inflación, si la interrumpen bajan la jubilación en términos reales. Esto va a ser por dos trimestres. Evidentemente hay más paciencia con respecto al gobierno anterior. Hay un ajuste parcial para los que cobren la mínima", comentó.

Doble indemnización y contribuciones patronales

Por otro lado, Bour fustigó al Gobierno por la implementación del decreto de doble indemnización por despido que se anunció el viernes pasado, al tiempo que cuestionó el freno a la rebaja de las contribuciones patronales y la caída en términos reales del mínimo no imponible en esta materia.

"El decreto de doble indemnización es un error, por gente que no sabe cómo funciona el mercado de trabajo. Cuando se tiene una recesión, las empresas no contratan, pero no salen a despedir. Entonces se ve claramente que la recesión se cae la tasa de contratación, no suben los despidos, así que lo que hay que hacer es renovar la confianza para que las empresas vuelvan a contratar. Pero es muy difícil si se gravan las importaciones, bienes personales y el ahorro", señaló.

"El proyecto limita el mínimo no imponible de los aportes patronales. Ahora el empleador va a poder deducir menos, con lo que aumentan los impuestos al trabajo. Esto va a recaudar más de punto y medio del PBI. Todo esto es para pagarle a los bonistas", criticó Bour.

Y concluyó: "La pregunta es si toda la recaudación obtenida con estos impuestos van a ser para gastar o para contribuir al equilibrio fiscal. El programa es incompleto, porque un programa no es un aumento de tal impuesto, sino que tiene que ser un plan que genere las condiciones para volver a crecer."