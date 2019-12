Prometen que para petróleo y minería las retenciones serán de 8%

Los derechos de exportación (retenciones) para hidrocarburos y minería no podrán superar el 8% del valor imponible, según dice el artículo 49° de la Ley de Solidaridad, con lo que de aprobarse el proyecto se crea un régimen especial para estas industrias extractivas.

Pese a que durante la mañana circuló un borrador en el que se elevaban hasta un 15% las retenciones para esos sectores, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, intervinieron en la redacción final para proteger la actividad de las petroleras en Vaca Muerta. El régimen especial para la minería favorece principalmente a San Juan, cuyo gobernador, Sergio Uñac, es aliado de Alberto Fernández.

Así, al crudo Brent, que ayer se negoció a u$s 66 por barril, se restarían u$s 4 por calidad y un 8% por retenciones, con lo que el precio efectivo que cobrarían las productoras sería de u$s 57, que largamente excede el break even de los yacimientos más productivos en Vaca Muerta.

Una vez aprobada la ley, las petroleras recalcularán el atraso de los combustibles, que hasta el viernes era cercano al 10%.