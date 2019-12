Juntos por el Cambio avisó que no dará quórum, pero la Rosada confía en sacar la ley

La principal oposición legislativa, agrupada en el lnterbloque Juntos por el Cambio, decidió por unanimidad que no acompañará el megaproyecto que el Gobierno envió ayer al Congreso y, por lo tanto, anunció que no dará quórum en la sesión convocada para mañana por el oficialismo. Así, la bancada del Frente de Todos se las deberá ingeniar para conseguir a los 129 diputados necesarios para iniciar la sesión y conseguir la media sanción de la iniciativa antes de girarla al Senado. También anoche cerca del bloque oficialista descontaban que lograrán ese objetivo y que la ley podría quedar sancionada esta misma semana.

A menos de 48 horas de que se lleve adelante la sesión en la Cámara Baja, los diputados de JxC resolvieron por unanimidad no acompañar una ley que, en su opinión, "significa anular el Congreso". Además, bajo el argumento de que más de un 40% del electorado los votó "para defender los valores republicanos que se conjugan en Juntos por el Cambio", y que no pueden "traicionar a la ciudadanía delegando el mandato popular que hemos recibido en el Gobierno nacional", decidieron no dar quórum en la sesión, según difundieron en un comunicado.

Así, los esfuerzos del oficialismo estarán puestos en contar con el apoyo de los diputados de la izquierda, que son dos, y los de los interbloques Federal, que cuenta con ocho bancas, además de las 10 de Unidad Federal para el Desarrollo.

Más allá del comunicado, puertas adentro de la mayor bancada opositora había dos posturas contrapuestas. La de los legisladores más cercanos a los gobernadores (que se verán beneficiados con la suspensión del pacto fiscal), que plantearon que, por una cuestión de cortesía y gobernabilidad, deberían habilitar el debate. En tanto, la línea más dura -que fue la que predominó- argumentaba que la aprobación del megaproyecto implicaría la anulación del Congreso. Entre las distintas estrategias que se barajaron en la reunión del interbloque para ponerle un freno al debate, el principal reparo ante la postura de no dar quórum fue que, en caso de caerse la sesión, traería aparejado el impedimento de la asunción de una veintena de diputados. Y, si bien la línea dura no quiere cargar con este mote, entendió que es puede ser una herramienta efectiva para ponerle un freno al debate en el recinto: si la veintena de diputados no asume, el FdT tendría dificultades para llegar a los 129 votos, por más que cuente con el acompañamiento de los interbloques opositores que lideran el bonaerense Eduardo Bucca y el del mendocino José Luis Ramón.

En tanto, hoy desde las 9:00 los ministros Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Matías Kulfas (Producción), Martín Guzmán (Economía), Claudio Moroni (Trabajo), además de Mercedes Marcó del Pont (AFIP), participarán de un plenario de comisiones para explicar el proyecto. Según dijeron a este medio, cada uno de los funcionarios expondrá durante 20 minutos ante los diputados que integran las comisiones de Presupuesto y de Legislación General, que se constituyeron esta tarde. La primera quedó presidida, transitoriamente, por el diputado del FdT Darío Martínez; y la segunda, por la massista Cecilia Moreau.

Críticas y reparos

Los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, en tanto, se mostraron dispuestos a dar el debate, pero con reparos. Mientras que el interbloque que lidera Eduardo "Bali" Bucca plantean ciertas discrepancias, como por ejemplo que hasta dentro de 180 días no se conozca una fórmula de ajuste que garantice que los jubilados no pierdan poder adquisitivo, en el bloque que lidera el mendocino José Luis Ramón, apuntaron a los súper poderes. De todas maneras, el ex gobernador Juan Manuel Urtubey tuiteó: "El Gobierno Nacional debe contar con las herramientas necesarias para afrontar esta crisis".

Plenario con ministros

De esta manera, la iniciativa sería dictaminada para ser tratada el jueves en el recinto, luego de la jura de una veintena de diputados. Desde el oficialismo, dan por descontado que tendrán los votos suficientes para que el proyecto sea aprobado en la Cámara Baja y hasta analizan la posibilidad de tratarlo este viernes, sobre tablas, en el Senado.