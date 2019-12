Cómo fue el encuentro secreto entre Lavagna y Guzmán

Roberto Lavagna y el flamante ministro de Economía, Martín Guzmán, aún no se conocían personalmente cuando Alberto Fernández anunció oficialmente, cuatro días antes de asumir, al equipo de ministros que lo acompañaría en su gestión y confirmó al prestigioso académico y discípulo del Nobel, Joseph Stiglitz, como nuevo jefe del Palacio de Hacienda.

Dos días después de aquella oficialización que se hizo desear, de hecho fue el único cargo del Gabinete que Fernández guardó bajo siete llaves hasta último minuto, Lavagna recibió a Guzmán en su casa del barrio de Saavedra. Ambos se reunieron a solas -y a pedido del propio Fernández- para conversar sobre la situación del país e intercambiar diagnósticos sobre la crisis económica, tras cuatro años del macrismo en el poder.

El encuentro ocurrió el domingo 8 de diciembre, pocas horas después de que el entonces presidente saliente Mauricio Macri y Alberto Fernández se mostraran juntos en una misa convocada por la Conferencia Episcopal Argentina, en la basílica de Luján, para pedir por la "unidad" y la "paz" de la Argentina. De esa misa también participó Roberto Lavagna.

“A Lavagna le causó buena impresión, sobre todo la tranquilidad de Guzmán para abordar una situación difícil”, contaron a El Cronista fuentes del lavagnismo sobre aquel hermético encuentro, que recién fue confirmado ayer por el diputado nacional de Consenso Federal Alejandro Topo Rodríguez.

Según pudo reconstruir este diario de aquel diálogo privado que hoy sale a la luz, Lavagna se llevó la impresión de que “los enfoques de Guzmán de la política económica guardan un adecuado equilibrio entre heterodoxia y ortodoxia".

Palabras más palabras menos, esa misma idea fue la que el exministro le trasladó luego al propio Fernández, en una comunicación que ambos mantuvieron por teléfono.

Cerca del ex ministro insistían hoy en remarcar que en esas conversaciones privadas entre Fernández y Lavagna, “no hubo ningún tipo de referencia a acuerdos de carácter legislativo" ni nada que se le parezca.

La aclaración no es casual y de hecho el propio Lavagna salió ayer a cortar vía Twitter con especulaciones que surgieron a partir de sus contactos con el Presidente. Esas charlas, "no involucran acuerdos por cargos y menos a cambio de apoyo parlamentario", afirmó el ex ministro.

"Como es público, desde la elección tuve conversaciones con el Presidente de la Nación que no involucran acuerdos por cargos, y menos a cambio de apoyo parlamentario. Los diputados de Consenso Federal solo votarán leyes que consideren buenas para la sociedad, sin condicionamientos", tuiteó Lavagna, molesto por esas versiones.

Hasta ahora, se sabe que Lavagna se reunió con el presidente el jueves posterior a la elección nacional del 27 de octubre, en un encuentro que ambas partes reconocieron entonces como "ameno".

Desde entonces, sólo hubo charlas teléfonicas y el Presidente se esforzó en elogiar la capacidad y formación del ex ministro, y en más de una oportunidad reconoció públicamente que le gustaría que Lavagna formara parte del Gabinete. Sin embargo, el ex candidato a presidente por Consenso Federal se mantiene firme en la decisión que comunicó durante toda su campaña electoral, cuando decía que sería "presidente o nada".

"Una vez que un político hace lo que dice que va a hacer durante su campaña electoral, y no le creen", bromeó Lavagna frente a las distintas versiones que lo ubicaban en diversos cargos, desde la titularidad del Ministerio de Economía hasta la presidencia del Consejo Federal Económico y Social.

En rigor, la propuesta de crear el Consejo Económico y Social pertenece al propio Lavagna, que la esbozó durante toda la campaña, aunque luego de triunfar en las elecciones del 27 de octubre, fue Fernández el que la hizo propia y anunció que lo impulsaría mediante un proyecto de ley.

En su discurso de asunción, Fernández confirmó que se propone enviar un proyecto al Congreso para darle forma a ese órgano, que tendría carácter permanente y se ocuparía de diseñar, consensuar y consagrar una serie de políticas de Estado para la próxima década.

Si Lavagna aceptará finalmente o no presidirlo , se sabrá recién una vez que esa iniciativase concrete.