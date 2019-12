Bienes Personales: cuánto aumenta y cómo quedan las alícuotas

El gobierno de Alberto Fernández hizo público este martes su proyecto de ley de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, un texto ómnibus que incluye desde el recargo a la compra de dólares minoristas hasta la suspensión de la fórmula de actualización de las jubilaciones (y su reemplazo por subas de suma fija) hasta el nuevo esquema de Bienes Personales, que representa un aumento considerable de lo que se paga por ese tributo.

El texto no actualiza el Mínimo No Imponible (MNI) que fija la “riqueza” a partir de la cual se paga el impuesto. Ese valor hoy está en $ 2 millones, excluyendo la vivienda personal de uso habitacional por hasta un valor de $ 18 millones (ese valor no fue actualizado), equivalente hoy a algo menos de u$s 300.000.

Eso quiere decir que a partir de 2020, siempre suponiendo que la ley o al menos esta parte de la ley pase sin modificaciones por el Congreso, pagarán Bienes Personales quienes declaren más de $ 2 millones además de la vivienda que usen para vivir, siempre que esa vivienda no esté valuada por encima de los $ 18 millones.

Eso a su vez implicaría que más personas deberían pagar el impuesto, a contramano de lo que había asegurado el fin de semana el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en cuanto a no incluir en el tributo a gente que no lo pagaba.

Mirá también Por qué el impuesto al dólar no es inflacionario, según Guzmán En conferencia de prensa, el ministro confirmó que, como indica el proyecto enviado al Congreso, regirá no sólo para las compras en el exterior sino también para la adquisición de divisas. Pero confió en que no tendrá impacto en la inflación.

Tal como había adelantado Fernández la noche del lunes, se volverá a las alícuotas de 2015, con cuatro escalas y todas más altas que las que había hasta hoy tras el recorte del impuesto que había impulsado el gobierno de Mauricio Macri.

Las nuevas escalas son las siguientes:

Si el valor declarado supera los $ 2 millones del Mínimo No Imponible por hasta $ 3 millones, se pagará el 0,5% de ese excedente;

cuando el monto supera el MNI por más $ 3 millones y menos de $ 6,5 millones, se pagarán $ 15.000 más el 0,75% de lo que exceda los primeros $ 3 millones;

cuando el monto supere el MNI por más de $ 6,5 millones y menos de $ 18 millones, se pagarán $ 41.250 más el 1% de lo que exceda los primeros $ 6,5 millones;

y cuando el monto supere el MNI por más de $ 18 millones, se pagarán $ 156.250 más el 1,25% de lo que supere los primeros $ 18 millones.

El castigo a los bienes en el exterior

El texto que envió el Gobierno al Congreso prevé también que el Poder Ejecutivo tenga la “facultad delegada” de fijar “alícuotas diferenciales superiores en hasta un 100% sobre la tasa máxima expuesta” para los activos declarados en el exterior del país, lo que quiere decir que pueden fijar para esos bienes una alícuota de hasta el 2,5%.

También autoriza al PEN a “disminuirla” si esos activos (depósitos, acciones, bonos, obligaciones negociables, fideicomisos, cuotas y otras participaciones en todo tipo de entidades, o cualquier otro tipo de patrimonio) son repatriados e incluso de devolver el monto oportunamente ingresado.

El proyecto tiene al respecto una aclaración importante: “El mínimo no imponible se restará en primer término de los bienes en el país”.

También aclara que los contribuyentes “podrán computar como pago a cuenta las sumas efectivamente pagadas en el exterior por gravámenes similares al presente que consideren como base imponible el patrimonio o los bienes en forma global”, aunque solamente para “los bienes situados con carácter permanente en el exterior”.

¿Cuánto aumenta el impuesto?

Hay dos formas de calcular si aumenta y cuánto lo que el contribuyente debe pagar por bienes personales: haciendo una suposición sobre la revalorización de los bienes por efecto inflación y devaluación o suponiendo que, a pesar de la variación de precios y del valor del dólar, el contribuyente declara los mismos bienes que en el año anterior (lo cual es sumamente improbable, a no ser que haya sufrido pérdidas importantes).

Es fundamental, además, conocer si, como deja sospechar el texto, no hay modificaciones del Mínimo No Imponible o si, como se infiere de la promesa de Cafiero, se sube ese piso para que no haya nuevos contribuyentes del impuesto.

Dado que no se anunció un nuevo Mínimo No Imponible, todos los casos asumen que se mantiene en $ 2 millones y que no hay bienes declarados en el exterior (para los que el Gobierno puede fijar una alícuota de hasta el 2,5%):

Caso 1, un contribuyente que declaró en 2019 (por los bienes que tenía a fines de 2018) $ 4 millones y vuelve a declarar en 2020 (por los bienes que tenía a fines de 2019) la misma suma: ese contribuyente pagó este año $ 5000 y deberá pagar $ 10.000 en 2020, siempre que no haya cambios en el MNI. Pese a que sus bienes se desvalorizaron, pagará un 100%.

Caso 2, un contribuyente que declaró en 2019 $ 4 millones pero que en 2020, por la revalorización efecto de inflación y devaluación, declara $ 6 millones: ese contribuyente pagó $ 5000 este año y deberá pagar $ 22.500 el año que viene. Pagará un 350% más (con una inflación del 50% y una revalorización similar de sus bienes).

Caso 3, un contribuyente que declaró $ 10 millones en 2019 y vuelve a declarar lo mismo en 2020: ese contribuyente pagó $ 42.500 este año y pagará $ 76.250 en 2020.

Caso 4, un contribuyente que declaró $ 10 millones en 2019 y declara $ 15 millones en 2020: ese contribuyente pagó $ 42.500 este año y pagará $ 126.250 en 2020.

Caso 5, un contribuyente que declaró $ 20 millones en 2019 y vuelve a declarar lo mismo en 2020: ese contribuyente pagó $ 100.500 este año y pagará $ 181.250 en 2020.

Caso 6, un contribuyente que declaró $ 20 millones en 2019 y declarar $ 30 millones en 2020: ese contribuyente pagó $ 100.500 este año y pagará $ 306.250.