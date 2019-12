El Gobierno tiene aval opositor para suspender Consenso Fiscal, y hay dudas sobre juicios de provincias

El Gobierno ya tanteó a los mandatarios opositores, a horas de enviar el proyecto de Ley de Solidaridad que incluirá las emergencias económica, social y sanitaria y a punto de suspender el Consenso Fiscal por un año.

Los gobernadores radicales Gerardo Morales, Gustavo Valdés y Rodolfo Suárez (Jujuy, Corrientes y Mendoza) calificaron de “positiva” la reunión con Alberto Fernández. Y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se sentó con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y confirmó su presencia el martes para la reunión con goberandores que suspenderá la baja de impuestos como Ingreso Burtos por, al menos, un año.

Los gobernadores radicales hablaron en Casa Rosada, tras sentarse con Fernández y mostraron su aval a la suspensión del Consenso Fiscal. “Con el tiempo es insostenible seguir bajando impuestos en las provincias en este contexto, cuando por un lado tenemos cláusula gatillo, suben los salarios y baja la recaudación”, definió el mendocino Suárez.

Así las cosas, este martes se reunirán en Casa Rosada los ministros de economía provinciales para ver la letra chica. A las 11.30 ingresarán los mandatarios para firmar una adenda al Consenso Fiscal que suspenda la baja de impuestos. Semejante medida tendría un efecto. “Las provincias que hicieron juicio por IVA va a quedar en Stand-by para resolverlo puntualmente”, comentó Morales.

A poco de irse del poder, Mauricio Macri eliminó el IVA de once productos de la canasta básica. Pero el ex presidente tuvo un revés de la Corte Suprema. El máximo tribunal estableció que la reducción del IVA y del impuesto a las ganancias no puede afectar los fondos de coparticipación que corresponden a las provincias. Por consiguiente, los mandatarios desistirían de este reclamo, lo que le daría aire a Fernández.

También dieron a entender que apoyarán el proyecto de Ley de Solidaridad que incluye la Emerencia Económica, y así habilitaría al Gobierno a modificar tributos.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ya adelantó que subirán Bienes Personales y que quieren sentarse con las entidades agropecuarios para hablar sobre las retenciones. Los gobernadores radicales adelantaron que su espacio se sentará en el Congreso para habilitar la discusión.

Mientras en Cambiemos discuten si habilitan los “superpoderes”, Morales fue más concreto. “Algunos puntos los comparto, otros como superpoderes ya le habíamos anticipado que no, pero no conocemos textos”. Además sostuvo que “en general, pero no tenemos el proyecto aún así que hablamos en el aire, algunas ideas que plantearon las compartimos, otras tal vez se voten en contra”, comentó.

En los próximos días, seguramente, desde Cambiemos discutirán qué posición mantener, lo que puede generar diferencias entre la UCR, el PRO y la Coalición Cívica.

Tras la reunión con los radicales, Larreta se seunió con el ministro De Pedro. El referente del PRO también prometió participar mañana de la reunión para suspender el Consenso Fiscal. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó los últimos días el presupuesto y los recursos que maneja la Ciudad.