Talvi será el canciller de Uruguay en el gobierno de Lacalle Pou

El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, presentó hoy a los titulares de las 13 carteras de su futuro gabinete, cuya gestión formal comenzará el 1 de marzo de 2020, y prometió que no será "un gobierno de excusas".

El canciller será el socio de coalición Ernesto Talvi, que encabeza el Partido Colorado, mientras que el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, será el ministro de Trabajo.

El otro socio de la coalición multicolor con la que Lacalle Pou ganó el ballottage del 24 de noviembre, Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto, a quien se había señalado para varias carteras, finalmente no obtuvo ninguna.

"No va a ser un gobierno de excusas; siempre fuimos críticos de los que no asumen las responsabilidades y de los que no encuentran un porqué para hacerse responsables", sostuvo Lacalle Pou en la presentación, junto a su vice Beatriz Argimón, y a la futura ministra de Economía, Azucena Arbeleche.

"Si al gobierno le va bien, es gracias al equipo, y si hay alguien a que criticarle es al presidente de la República", recalcó Lacalle Pou, candidato del Partido Nacional que había forjado la coalición multicolor con los principales partidos opositores -Colorado, Independiente y Cabildo Abierto- que sacó del poder al izquierdista Frente Amplio tras 15 años de gobierno.

El futuro presidente aseguró que para cuando asuma el cargo el próximo 1 de marzo, tendrá las políticas de su primer año de gobierno "definidas". "Queremos un gobierno que hable con el país".