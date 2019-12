Pese a que se busca cuidar las reservas, para analistas, el dólar turista no mejora el perfil de la deuda

Como una de las primeras medidas económicas del flamante equipo económico de Alberto Fernández, el Gobierno planea imponer un impuesto a todas las compras en el exterior del orden del 30%. Así surge el "dólar turismo", el cual tendrá un valor estimativo superior a los $ 82. Desde el Gobierno sostuvieron que la medida busca cuidar las reservas del Banco Central , en un contexto de reestructuración de la deuda , mejorando en el margen el perfil de la misma.

El jefe de gabinete de Alberto Fernández, Santiago Cafiero ratificó que las compras al exterior tendrán un recargo como parte de la ley de solidaridad y reactivación económica que enviará hoy a la Camara de Diputados y que dicha medida busca cuidar los dólares que tiene la economía argentina.

En los últimos tres años, en promedio se observó un déficit anual por turismo por un total de u$s 8000 millones. En 2017, con un atraso cambiario más marcado, el déficit saltó a los u$s 10.600 millones. En 2018, a pesar de la fuerte devaluación de abril y agosto, el rojo resultó de u$s 8.000 millones. Y en lo que va de 2019 el déficit alcanza los u$s 5.000 millones de dólares. De esta manera, la imposición de dólar turista apunta a que el BCRA tenga mayores reservas netas disponibles, mejorando el perfil de la deuda.

Alejandro Kowalczuk, director de inversiones de Argenfunds, sostuvo que esta medida y el ajuste en retenciones, tienen un doble objetivo, fiscal y de cuidado del nivel de reservas para hacer frente al pago de la deuda.

“El ajuste en retenciones e impuesto a las compras del exterior, generan mayores ingresos fiscales, que aunque no vayan al pago de deuda, al menos permite pensar que no van a castigar más a los bonistas para mantener el nivel de gasto. De esta manera, creo que se mejora el perfil, aunque creo que la mejora es indicativa y marginal si se tienen en cuenta los compromisos de pago y no cambiaría la visión en cuento a la voluntad de pago”, dijo Kowalczuk.

Por su parte, Nicolas Max, director de Asset Management de Criteria resaltó que la cantidad de dólares que demandan los turistas es cerca de u$s 400 a u$s 500 millones por mes y que la imposición de dólar turista va a permitirle al BCRA tener un balance neto de divisas mayor al actual.

“La imposición de dólar turista va a generar una caída en la demanda de divisas. Habrá que ver cuál es el impacto, aunque probablemente vaya a ser muy significativo ya que se parte desde un tipo de cambio real elevado, con lo cual un 30% de imposición va a ser importante. Así, va a frenar la demanda de dólares oficiales por este concepto y permitirá que el BCRA compre más divisas, es decir, que tenga una oferta mayor de lo que tenía en el mercado oficial”, sostuvo.

Mirando a la reestructuración de la deuda

Dado que Argentina se encuentra dentro de un proceso de reestructuración de la deuda, distintos analistas señalan que el mercado estará atento no solo a la medida relacionada con el dólar turista y el cuidado de las reservas sino más bien, al plan económico y a las medidas orientadas a continuar con la disminución del déficit fiscal.

Nicolas Chiesa, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI) señaló que el control de capitales como estaba, ya estaba funcionando para acumular reservas aunque la medida de dólar turista no se puede ver la medida aislada.

“Creo que la medida del dólar turista no se puede analizar en forma aislada. Al endurecerse el cepo probablemente se pueda acumular aún más reservas , aunque es esperable que genere otras disrupciones en otra parte de la economía. Hacia adelante se va a estar analizando fundamentalmente si el Gobierno planea tener (o no) un equilibrio fiscal y su posterior impacto en la renta fija local. Con esta medida no se puede afirmar que el perfil de la deuda vaya a mejorar”, dijo Chiesa.

El director de research de un bróker local afirmaba que se han conocido medidas en forma aislada y sin un plan económico integral.

“Pese a que se hayan conocido algunas medidas aisladas y con un sesgo anti-mercado, aun no se han conocido detalles sobre un plan económico integral que explique que van a hacer con el déficit fiscal, con la deuda y con la generación de divisas. La suba de retenciones implica un aumento de las tensiones con el sector exportador. Además, el incremento de impuestos tiende a ser contractivo, impactando negativamente en la actividad y por ende en la recaudación. Se sabe poco de su plan y el mismo luce demasiado incompleto, con lo cual, imposible generar confianza de esta manera”, advertía el analista.

Primera reacción del mercado

En las primas operaciones del lunes, los bonos operaban mixtos con el Bonar 2020 cayendo 0,45% y el Bonar 2024 ganando un 0,5%. En la parte media y larga de la curva, el DICA sumaba un 0,3% mientras que el DICY retrocedía 1,25%, al igual que el Bonar 2025 y el Pary que caían 3% y 2% respectivamente.

En cuanto a la posibilidad de ver un rebote, el director de inversiones de Argenfunds agregó que la recuperación de los bonos ya la venimos viendo.

“Los bonos están en positivo cuando se los compara contra precios de 1 semana, 30 días y 3 meses atrás. En términos técnicos creo que es más momento de ir pensando en tomar ganancia y bajar exposición, retomándola a paridades inferiores”, afirmó.

En cuanto al impacto a bonos, Max entiende que, tener más reservas, mejora la posición en la negociación, desde el punto de vista que puede tener más tiempo de negociar mientras se sigue pagando.

“Si bien se le va a permitir al Gobierno contar con mayores recursos al disminuir la demanda de dólar para el turismo , no se trata de una cifra que va a terminar siendo decisiva en cambiar sustancialmente la reestructuración”, cerró el director de Asset Management de Criteria.