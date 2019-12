Convocan a gobernadores para suspender el pacto fiscal y frenar la baja de ingresos brutos

El cambio de rumbo en el Gobierno de Alberto Fernández incluye dos aspectos clave: uno que afecta las cuentas públicas de las provincias con la suspensión del pacto fiscal y, el otro, que impacta en los bolsillos de la mano de modificar el marco de las revisión de tarifas de servicios públicos.

Para buscar avanzar con la suspensión del consenso fiscal desde el Ministerio del Interior convocaron para este martes a una reunión a gobernadores, según confirmaron mandatarios provinciales, que encabezará el propio Fernández. La idea es dejar sin efecto el acuerdo que 19 representantes de provincias habían pactado con Mauricio Macri por medio del cual reducían, de manera gradual, el impuesto a los Ingresos Brutos y otros tipos de tributos y sellos que se cobran a nivel provincial y municipal.

Así lo transmitieron fuentes del Gobierno a El Cronista, con detalle de las medidas que conforman el paquete de proyectos de emergencia que envían al Congreso. De acuerdo a lo que confiaron, se va a analizar cada caso para atender la situación fiscal y financiera de cada una de las provincias.

De esta manera, se autorizará al Poder Ejecutivo a establecer acuerdos bilaterales con las provincias de suspensión de los efectos del consenso fiscal que obligaba a las provincias a reducir impuestos. "Los acuerdos se rubricarán de acuerdo a la situación fiscal y productiva de cada provincia", detallaron.

Este fue uno de los pedidos de las provincias que hicieron algunos gobernadores, como el chaqueño Jorge Capitanich, que el viernes pasado se reunió en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y con el ministro del Interior, Wado de Pedro.

Tarifas "pagables"

En el caso de las tarifas, se facultará al Poder Ejecutivo a rehacer el marco de revisión tarifaria "a los efectos de frenar el impacto de tarifas en los distintos sectores de la población".

Según trascendió, lo que se buscará es que las tarifas se vayan actualizando, sin que rija un congelamiento, pero dentro de la suba de los valores se intentará que sean pagables para todos los sectores de la sociedad, sin que esto implique que queden atrasadas y se traduzcan en un freno de las inversiones de las empresas involucradas en el sector.

"En principio no está previsto un congelamiento. El cuadro tarifario no va a quedar congelado. No veo que tengamos una posibilidad de congelar tarifas sin impactar fuertemente sobre núcleos de inversión que son necesarios. Por eso no podemos avanzar en esa líneas", sostuvo Cafiero en una entrevista con el diario La Nación de ayer.

El otro aspecto con respecto a las tarifas es que se autorizará a revisar e intervenir en la actuación de los entes reguladores, principalmente los que tienen impacto en la Ciudad y provincia de Buenos Aires.