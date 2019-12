Ruralistas critican "inconsulta" suba de retenciones, piden reunión urgente y preparan asambleas

Aunque era más que esperada, la decisión del Gobierno de modificar las retenciones a las exportaciones a través de un decreto publicado en un inusual Boletín Oficial sabatino tomó por sorpresa a la dirigencia rural y a los hombres de campo.

Apenas conocido el decreto que, con el argumento de reforzar la caja fiscal deja sin efecto el límite de $ 4 por dólar exportado y lo reemplaza por un porcentual fijado en 9% para varias actividades agroindustriales, dirigentes de las gremiales del campo salieron a criticar la medida y sostuvieron que fue inconsulta.

Desde las cuatro entidades que integran la mesa de enlace se quejaron de que el presidente Alberto Fernández tomó la decisión sin una mesa de diálogo de por medio, algo que dijeron los ruralistas había prometido en un encuentro que mantuvieron previo a las elecciones de octubre.

También resaltaron que no tuvieron contacto formal con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, con quien los presidentes de Sociedad Rural, CRA y FAA compartieron mesa el jueves último la cena de fin de año del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA).

Mirá también Presidente de la Sociedad Rural: "El impacto será grande" El presidente de la SRA, Daniel Pelegrina, calificó a la medida de "aislada" y aseveró que aún no se conoce un plan económico integral. "Siempre para el campo primero", sostuvo.

Ante la situación consumada, y tras enfatizar que el alza en los derechos de exportación tiene un impacto muy fuerte en la rentabilidad de las distintas cadenas productivas, los dirigentes del campo reclamaron una "reunión urgente" con funcionarios de la administración nacional.

"Es increíble que del sector que más recursos le da al estado la gente no tenga pleno reconocimiento. Se lo sigue viendo al campo como una fuente de recursos fiscales, no se toma conciencia del lugar que ocupa en el país. No tuvimos ningún contacto con Basterra por el momento. Nos tendría que recibir el gobierno para intercambiar de cómo se sigue para adelante. Es fundamental que nos escuchen", remarcó el titular de CRA, Jorge Chemes.

Daniel Pelegrina, de Sociedad Rural, añadió "no es el camino correcto" y planteó que "el impacto que va a tener el productor va a ser muy grande".

En tanto, Carlos Achetoni, de FAA, enfatizó molestia por la forma en que se tomó la medida. "Yo decía que es impensado porque estamos renovando esperanzas, comenzó un ciclo nuevo, pero enterarse en la madrugada no es lo que nos gusta", planteó y dijo que si hay encuentro ahora con el Gobierno, se irá con una "predisposición distinta porque no hubo reuniones previas" al cambio de retenciones y cierre del registro de ventas de granos al exterior.

Carlos Iannozzoto, de Coninagro, sumó su desazón por la medida: "El tema acá es que Alberto Fernández se comprometió a que estas cosas las íbamos a conversar primero”.

Y considero que "hay que mantener la calma, ojalá que esto venga acompañado de otras medidas que uno entienda hacia dónde vamos, porque esto es más de lo mismo”.

Reacciones de bases

Mientras los dirigentes nacionales terminaban este mediodía de confeccionar una declaración de rechazo al accionar del Gobierno, desde distintas entidades del interior comenzaron las convocatorias de productores.

El propio Achetoni contó que las bases de FAA se reunirán en las próximas horas para adoptar "una decisión final".

En tanto, desde la Asociación de Productores del Norte (Apronor) convocaron a los hombres de campo para el lunes a las 9.30 a fin de analizar medidas de acción contra el decreto 37.

"Rechazamos las retenciones porque son un impuesto distorsivo, confiscatorio y anticonstitucional", remarcó la entidad en un comunicado en el que agregó que el NOA "no resiste un punto más de retención

Por los altos costos de producción y la distancia a los puertos, sumado a esto, los precios internacionales deprimidos y un contexto climático que no está siendo favorable para el campo".

"Parece que no entendieron nada y hoy aplicaron recetas viejas. Estas medidas harán aumentar la recaudación en un corto plazo pero a mediano plazo caerá la productividad por que el campo entrará en un proceso de desinversión", alertaron.