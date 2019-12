El balance de la semana en el mercado en cinco datos

La semana nos dejó nada menos que un nuevo Gobierno, tras el fin de la era Macri y el comienzo del mandato de Alberto Fernández. Con el traspaso de mando comenzaron a entreverse los lineamientos generales y las primeras medidas económicas y objetivos de la nueva gestión, aunque por el momento faltan muchas definiciones que permitan marcar un camino claro de hacia dónde ira el país.

En consecuencia, falta la letra chica que permita realmente reducir –o al menos, comenzar a reducir- finalmente la incertidumbre con la que viene conviviendo los inversores. Aun así, sobraron los análisis y señales tanto políticas como económicas. Comenzando por la lectura que hizo el mercado del primer discurso de Fernández ante la Asamblea Legislativa que lo nombró Presidente de la Nación, y seguido de la conferencia que brindó el ahora Ministro de Economía, Martin Guzmán.

Vimos un Fernández más moderado en el Congreso en donde se refirió en líneas generales a la herencia recibida y las políticas económicas que llevaron al país a la situación actual, así como también planteó algunos puntos clave que buscará abordar durante su gestión. El Presidente se centró en dar un mensaje de unidad, y volvió a convocar al dialogo entre los diferentes sectores como también la participación de los gobernadores. Un tono que no mantuvo al cierre de la jornada en Plaza de Mayo, pero tampoco podemos decir, sorprendió.

Un punto central para el mercado fue, obviamente, todo lo dicho sobre el tratamiento de la deuda. Acá no hubo sorpresas, Fernández dijo lo que se esperaba y viene repitiendo en las últimas semanas tras apuntar nuevamente al crecimiento económico, como condición necesaria para pagar sus compromisos.

Sin detalles sobre la reestructuración (pero con algunas señales positivas)

Las declaraciones de Guzmán no fueron muy distintas. Con un tono más bien conciliador no dejó de mencionar la necesidad de un programa económico consistente, pero dejando en claro que no habrá mayor ajuste fiscal. En ese sentido, anunció que enviaría al Congreso el proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, como también se reinstalará la ley de emergencia económica –que veremos, una vez conocida, cuál será realmente los poderes que otorgará nuevamente al Gobierno-. En lo que respecta a la deuda, no dio detalles concretos sobre la propuesta de reestructuración, pero dejó algunas buenas señales para el mercado. Entre ellas, que las conversaciones con el FMI ya comenzaron y que hubo también una instancia de consulta con los bonistas privados.

La lectura que hizo el mercado de estos comentarios se reflejó en el movimiento reciente de los bonos cuyos precios subieron en la semana entre el 5% y 10% a lo largo de toda la curva. En tanto, que las paridades se ubican en promedio en 41% para los bonos ley argentina y del 46/47% ley externa. Mientras tanto, el Riesgo País retrocedió casi 200 puntos para ubicarse hoy en los 2.122 puntos

Para la renta variable, la volatilidad intradiaria fue sin dudas un dato de la semana, mientras que la selectividad en los papeles se mantiene con un panel líder que no dejó de reflejar números mixtos. En concreto, si bien el S&P Merval logró registrar una suba de casi 4% este viernes, en la semana la variación fue de apenas 0.7% hacia los 36.813 puntos. Si lo medimos en dólares, el índice avanzó levemente a los 496 puntos. Esto, igual vale decir, con volúmenes que permanecen en la parte media/baja que venimos viendo en los últimos meses.

Entre las variaciones más importantes, Banco Frances, Valo y Cablevisión registraron alzas de 11%, 9% y 6%, respectivamente. Los rojos en cambio, fueron encabezados por Telecom, Cresud y Transener en 8.5%, 5.8% y 4.5%, en igual orden.

La brecha cae con fuerza, junto a los futuros de ROFEX (a la espera de las decisiones de política monetaria)

La dinámica en el mercado de cambios sigue siendo similar a lo que venimos viendo en los últimos meses, y se espera que permanezca así tras la confirmación del Ministro de Economía, y del presidente del BCRA, de la continuidad de las restricciones cambiarias (algo que no sorprende). En este sentido, el mayorista operó alrededor de los $59.8 a lo largo de toda la semana, y con la constante intervención del Central en unos USD 60 millones promedio diarios. El volumen de negocios, en tanto, se mantuvo en torno a los USD 200/300 millones, que consideramos bajo. En tanto, si miramos las pantallas minoristas, la divisa sumó 13 centavos para ubicarse por arriba de los $63.

Mientras que las reservas cerraron la semana arriba de los USD 44000 millones, en unos USD 44245 millones.

Con respecto a la brecha, esta sufrió una importante caída con respecto a los niveles del orden del 31% y 25% que vimos a fines de la semana pasada. Esto producto, no hay dudas, de la caída del CCL y el MEP en casi 7% durante la semana, hacia los $73.6 y $70.3, respectivamente, dejando la brecha con el oficial en el 23% y 18%, en cada caso.

Los precios de los contratos de futuros del dólar en ROFEX también retrocedieron con fuerza esta semana. En las posiciones más cortas (diciembre- marzo) cayeron 8% en promedio, mientras que el resto de las posiciones descendieron entre el 9/10%. La curva de tasas de devaluación implícita dentro de los futuros permanece invertida con tasas entre el 60/50%. Para tener como referencia, a agosto del 2020 la divisa cerró en $81.6 (ocho pesos por debajo del viernes pasado).

En cuanto a la tasa de interés, está se mantuvo en 63% anual para las Leliq, con un stock en niveles de $683.880 millones, 10% por debajo del stock de la semana anterior. En concreto, básicamente, en las tres últimas ruedas no hubo ni contracción ni expansión de base por está vía. Mientras que la tasa Badlar, dentro de un escenario de mayor liquidez, se mantiene cayendo de forma acelerada a niveles debajo del 42.5% anual.

No obstante, y en especial sobre las tasas de interés, esperamos decisiones de política monetaria en el muy corto plazo. Esto en un escenario que, incluso se creen se demoraron, por cuestiones más bien administrativas y de conformación de un nuevo equipo.

Se enfrían las tensiones comerciales con el acuerdo de fase uno

En lo internacional. los mercados cierran la semana con un optimismo generalizado tras la confirmación del acuerdo de fase uno entre USA y China. Trump lo anunció a través de su cuenta de twitter, y China no tardó en confirmarlo unas horas después donde si bien los términos del acuerdo aún no han sido formalizados, ya se logró evitar los aranceles programados para este domingo. Además, se dice que EEUU reduciría los aranceles de hasta USD 360 mil millones en productos chinos hasta en un 50% (de 15% a 7.5%), mientras que China aceptaría comprar USD 50 mil millones en productos agrícolas estadounidenses en 2020, duplicando el volumen de compras del 2017 (previo al inicio de la guerra comercial).

Ahora bien, esto no implica que los mercados mantengan cierta cautela, buscando no tropezar dos veces con la misma piedra hasta tanto la firma se concrete. De hecho, se dice que está recién se oficializaría en enero (ya no en diciembre como se hablaba semanas atrás).

Así, en el balance semanal, el Dow Jones aumentó 0.7% a los 8.735 puntos, seguido del S&P500 (3.169 puntos) y el Nasdaq (28.135 puntos) que aumentaron 0.7% y 0.4% respectivamente.

En tanto, las principales plazas europeas tocaron máximos, también tras alcanzar subas semanales de entre el 1% y el 3% impulsadas por los avances en la disputa comercial, y con un Brexit que está a un paso de volverse realidad.

Acá como principal dato debemos hablar, de que el Primer Ministro Boris Johnson, obtuvo una rotunda victoria electoral en las elecciones que le permitirá poner fin a tres años de parálisis política y sacar a Reino Unido de la Unión Europea en cuestión de semanas. Tras lograr una abultada cantidad de bancas en el Parlamento Británico, incluso mayor a las previstas por las encuestas, alcanzó el mejor resultado electoral desde 1987 lo que le garantiza cinco años más de mandato. Con este respaldo popular, se espera que Johnson haga efectivo el Brexit en enero del próximo año.

En el plano monetario, por su parte, la FED mantuvo inalterada la tasa de interés e indicó que no se esperan cambios en la política monetaria vigente al menos hasta fines del próximo año. La tasa se mantiene entonces en el rango de 1.5%/1.75%, decisión respaldada por los últimos datos económicos que superaron las expectativas del mercado. En tanto, la reunión del BCE, y como se esperaba, resolvió mantener sin cambios la tasa en lo que fue la primera reunión con Christine Lagarde como presidenta de la entidad.

En este sentido, la tasa de referencia norteamericana a diez años se mantiene en torno al 1.82%. En Eruopa, las tasas tampoco sufrieron fuertes movimientos.

Con el Brexit a la vuelta de la esquina, la Libra Esterlina saltó esta semana tras apreciarse 1.5% hacia 1.33 mientras que el Euro apenas aumento a 1.11. La canasta de dólar (DXY), en cambio, cae un 0.5% tras haber tocado mínimos desde julio en la semana y colocándose en los 97.22 puntos.

Lo que vendrá

Para terminar, se espera que la semana próxima traiga definiciones más concretas por parte del nuevo Gabinete, tanto económicas como financieras, que empiecen a despejar el horizonte del mercado. Mientras tanto, el Gobierno deberá afrontar únicamente un pago de USD 90 millones por Letes el día viernes, aunque destacamos que los principales pagos del mes vendrán recién a partir de la semana siguiente. Con respecto a la agenda macro, conoceremos el ritmo de crecimiento de la economía durante el tercer trimestre –que se estima en un 0.6%-, mientras que el dato de desempleo llegaría a mitad de semana.

En lo internacional, con los índices americanos en zona de máximos y el frente comercial despejado con la firma en enero del acuerdo de “fase uno”, resta ver que sucederá en el eje político. Habiendo despejado el plano internacional, ahora Trump se enfocará en la campaña electoral, no sin antes preocuparse por su posible “impeachment”. Hoy, se dio luz verde para seguir adelante con los cargos contra Trump por abuso de poder y obstrucción al Congreso. Por lo que ahora serán sometidos a votación en la Cámara y que, de ser aprobados la semana que viene, llevaría a la apertura del juicio político a principios del próximo año. Por otro lado, en Europa, la victoria de Johnson es solo el comienzo del camino hacia el Brexit. Ahora queda ver cuál será el próximo movimiento del Primer Ministro para poder obtener la aprobación parlamentaria del acuerdo que, eventualmente, resultará en la salida de la Unión Europea el próximo 31 de enero.

En cuanto a datos económicos, la semana nos trae los índices de servicios y manufactureros tanto de USA como de la Zona Euro, lo que servirá como referencia del estado de la economía mundial. También conoceremos los datos de la cuenta corriente americana (en máximos) y el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) –indicador preferido de la FED-. Además, contaremos con la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra, que ya no podrá poner a la incertidumbre del Brexit como excusa.