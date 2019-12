Con Fabiola Yáñez en el Vaticano, la Iglesia cuestionó el nuevo protocolo del aborto

Tras su publicación en el Boletín Oficial, el presidente de la Comisión de Pastoral de la Salud del Episcopado, el obispo Alberto Bochatey, salió a cuestionar hoy la actualización del Protocolo para el aborto no punible.

El prelado consideró que con la medida adoptada por el Gobierno, “se instala el aborto libre en la Argentina” y criticó con dureza al ministro de Salud, Ginés González García, a quien calificó directamente de “abortista”.

“No sorprende porque el ministro González García es abortista y ya había advertido que no iba a entrar en una discusión por la ley, sino promulgar el Protocolo vía ministerio y obligar a las provincias a que se adhieran. Y así ya se instala el aborto libre en la Argentina”, sostuvo Bochatey sobre el nuevo protocolo, en declaraciones a la agencia de noticias católica AICA.

La reacción de la Iglesia se produce en momentos en que la primera dama Fabiola Yáñez se encuentra en el Vaticano, donde se reunió con el Papa Francisco y participar de un evento organizado por la Fundación Pontificia Scholas Ocurrentes.

Los cuestionamientos

El obispo Bochatey centró sus críticas en una serie de puntos del protocolo, como la actualización de medicamentos y una nueva droga, la mifepristona, que no está aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en el país.

“A nivel internacional se utiliza la asociación de esta droga con el misoprostrol para aumentar la eficacia del aborto y disminuir los efectos secundarios”, se quejó Bochatey.

El obispo cuestionó también la edad que el Protocolo permite practicar aborto, 13 años, y alertó: “Las niñas de esta edad podrán hacerse un aborto, incluso sin el consentimiento de sus padres. Esto es peor que la ley que quisieron promulgar en 2018, que lo aceptaba desde los 14 años”.

“Otro cambio grande es el paradigma del concepto de salud integral, que es física mental y social. Dicen que es exactamente igual que lo que estaba en el código de 1921, pero no es así”, declaró.

El Código de 1921 habla de cuestiones de vida o muerte, y de casos de violaciones para mujeres con discapacidad mental. En cambio, “este Protocolo avala muchos otros factores que no tienen que ver con riesgos de vida o de violación”, dijo

El nuevo protocolo de la interrupción legal del embarazo (ILE) se oficializó hoy a través de la resolución 1/2019, y constituye la primera medida firmada por el nuevo ministro de Salud para la actualización de esa guía. Se trata de la segunda edición del mismo que se publica en el año, aunque la anterior había sido derogada por el gobierno de Mauricio Macri.

“Este protocolo tiene como objetivo ofrecer una guía a los equipos de salud para que cumplan con su responsabilidad en la interrupción legal del embarazo contemplado en el marco jurídico argentino. Se basa en la mejor evidencia científica disponible y en la experiencia de implementación de versiones anteriores de protocolos nacionales y provinciales”, detalla en los considerandos.

El 20 de noviembre, el ex secretario de Gobierno de Salud, Adolfo Rubinstein, publicó su versión de la actualización del protocolo del aborto no punible. Sin embargo, rápidamente desde varios sectores del Gobierno le pidieron la renuncia alegando que el funcionario no había consultado a sus superiores a la hora de elaborarlo y promulgarlo.

Dos días después, el Poder Ejecutivo oficializó la derogación del nuevo protocolo y esto derivó en la salida de Rubinstein de la secretaría. González García ya había adelantado ayer que estaba trabajando en una versión propia. “Es una evolución (respecto al de su antecesor)”, aseguró el ministro en conferencia de prensa.