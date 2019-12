Melconian: "No hay macro lista para empezar pero tampoco 'tierra arrasada'"

El economista y ex titular del Banco Nación, Carlos Melconian, se refirió al plan económico que llevará adelante el Gobierno el año que viene. “No hay macro lista para empezar pero tampoco tierra arrasada”, sostuvo.

“La deuda relevante serán unos 220 mil, de los cuales 75 mil son organismos internacionales y 140 te quedan los bonistas”, comenzó detallando el economista esta mañana en diálogo con radio Mitre.

“La primera extracción que hay que hacer es sacar los setenta y pico de los organismos internacionales, esos son acreedores privilegiados, y eso se va a pagar”, opinó.

En ese sentido, planteó que "el superávit de comercio con cepo tiene que generar las reservas de aquí en adelante para pagar, lo que no podés eludir y para pagar lo que eventualmente acuerdes. De esos 120 mil millones, 50 y 50 ley argentina y ley extranjera”.

“Los montos que estás transitando y la deuda relevante, bonistas, organismos y demás, no ha sido un monto relevante para los parámetros internacionales en términos de decir este país va hacia una dificultad de la deuda. Sin embargo, la conjunción de deuda corta de altos cupones de interés, el monto de intereses son u$s 11 mil millones al año, sumado a que es un país que no crece y que no tiene ni siquiera equilibrio fiscal, transformó eso en impagable”, señaló.

“En el 2018 ya se perfilaba. Por supuesto el acuerdo con el Fondo por tanta plata y que resolvía no ir más al mercado, el famoso plan Picapiedra”, amplió Melconian.

“La política de la deuda es no haber resuelto el conflicto fiscal de Argentina”, sostuvo.

En tanto, planteó que “los bancos con su patrimonio algo pueden hacer, pero que los bancos con su depósitos compren bonos sabiendo que alguna crisis de la historia argentina metió al sistema bancario en un problema por culpa del tesoro que no pagó y la plata era de los depositantes, es riesgoso. Por eso la política de los bancos centrales tiene que ser muy dura en ese aspecto, con la plata de los depositantes no se timbea”.

“Toda la parte de Lecap en pesos va a necesitar una fina cirugía porque la tienen actores institucionales locales, compañías de seguros, fondos y demás”, dijo el economismo.

“El quiero frenar la caída y tranquilizar la economía no es ni más ni menos que desnudar que Argentina no está en condiciones de lanzar un programa de estabilidad profundo y con éxito”, analizó Melconian.

“Vos podés ser integral y consistente en términos de un programa de fondo para el éxito, pero en el chapuceo también tenés que ser integral y consistente”, sostuvo.

Al ser consultado sobre la presentación que hizo ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, Melconian sostuvo: “Como cada vez que se produce un debut, primero doy la derecha, segundo saludo a la vocación de la persona que quiere ser ministro. Hay que tener pelotas para agarrar eso en un lugar ingrato donde se gana poco, el decente pierde plata y donde cualquier boludo te hace una denuncia y te complica la vida”.

“La política en general siempre le da el marco. El ministro se ha ceñido a eso. Yo no le voy a dar bola a las pátinas políticas que usó para dar algunos ejemplos, porque no ha sido justo ni equilibrado en el comentario y en el análisis. Pero se lo respeto”, sostuvo.

“¿Qué riqueza hay acá aunque no hay un número? El diagnóstico no está tan mal si le sacás toda esa pátina. En el mensaje de frenar la caída, tranquilizar la economía, de golpe no se puede. Acá no viene un programa de tranquilidad en la Argentina. Esta es una definición gigante, no esperemos nada porque no viene”, advirtió Melconian.

Para el economista, "las cosas se van a ir conociendo en la medida que hagan falta y vamos a ser todo lo flexible que haga falta porque como no conocemos qué puede pasar en el mundo tenemos que ser flexibles. Lo que no sabemos es qué pasa en Argentina, por eso tenemos que ser flexibles”.

“El lunes que viene tampoco va a haber programa, va a haber solidaridad y reactivación productiva que es qué hacemos con jubilaciones y sueldo”, alertó.

“Tercera pátina importante, otra vez con una excusa, no le vamos a pedir plata al Fondo porque no sirve para arreglar la Ruta 9. El fondo desde que fue creado no presta para arreglar la ruta 9, el Fondo presta para pagar deuda. Si el fondo te presta plata tenés que usarla para pagarle a otro”, planteó.

“Con el Fondo no quiero, es parecido a lo que pasó con (el ex presidente, Eduardo) Duhalde que es vamos a un acuerdo light donde queremos ir al Fondo, contarle, hacer los números fiscales, pero la verdad dado que no me estás dando guita no te metas”, analizó.

“El programa que viene contendría lo siguiente, un cepo cambiario confeccionado para que sobren dólares oficiales que es para pagar la deuda. Una política fiscal basada excluyentemente en suba de impuestos. Una política monetaria expansiva, que como corresponde ayer el ministro le agrega sin pasarse de rosca, pero expansiva”, anticipó Melconian.

“Una renegociación de la deuda lo más rápida posible con bonistas que genere un alivio fiscal. Un acuerdo con el Fondo light sin apuro y con plata fresca. Un acuerdo de precios y salarios para atenuar la inercia inflacionaria y generar algún oxígeno en el bolsillo. Políticas sectoriales. Esto viene”, señaló.

“Viene esto con “de golpe no se puede, quiero frenar la caída, se va a ir conociendo”. Hay un gran sentido de ubicación en el diagnóstico”, amplió.

“No hay macro lista para empezar pero tampoco tierra arrasada”, concluyó Melconian.