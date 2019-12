Evo Morales está en la Argentina y se quedará como refugiado

El ex presidente de Bolivia Evo Morales aterrizó esta mañana en el aeropuesto de Ezeiza y se quedará en la Argentina en condición de refugiado, según confirmó hoy el canciller Felipe Solá.

Tras la asunción de Alberto Fernández, Morales llegó proveniente de Cuba, adonde había viajado por temas médicos. El ex presidente estaba asilado en México desde su traumática salida del poder, en medio de una crisis política que se agravó con un golpe de Estado.

Esta mañana, Morales arribó a la Argentina en medio de un operativo secreto para quedarse en el país como "refugiado", señaló Solá en declaraciones al canal de cable TN.

"Les he dado asilo para que entren al país, pero están firmando ahora el pedido de refugio, que es una condición diferente. Y la debe aprobar el Ministerio del Interior. La diferencia entre el asilo y el refugio es que este último está normado. En cambio, el asilo no tiene normas, no está reglamentado", dijo el flamante canciller.

Solá aclaró que el reglamento exige una serie de pautas, entre ellas, dejar asentado dónde va a fijar domicilio. Además, queremos de Evo el compromiso de no hacer declaraciones políticas en la Argentina. Es una condición que le pedimos nosotros. El grado de libertad es una cosa, y el grado de compromiso político es otra".

El propio Morales, sin embargo, no se privó de tuitear poco después de aterrizar en Ezeiza. Sostuvo: "Hace un mes llegué a México, país hermano que nos salvó la vida, estaba triste y destrozado. Ahora arribé a Argentina, para seguir luchando por los más humildes y para unir a la #PatriaGrande, estoy fuerte y animado. Agradezco a México y Argentina por todo su apoyo y solidaridad".

Hace un mes llegué a México, país hermano que nos salvó la vida, estaba triste y destrozado. Ahora arribé a Argentina, para seguir luchando por los más humildes y para unir a la #PatriaGrande, estoy fuerte y animado. Agradezco a México y Argentina por todo su apoyo y solidaridad. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 12 de diciembre de 2019

Según precisó el ministro de Relaciones Exteriores, junto con Morales también llegaron su ex vicepresidente, Álvaro García Linera; la ex ministra Gabriela Montaño y el ex canciller Diego Pary Rodríguez.

Si bien el viaje de Evo fue sorpresivo, el presidente Alberto Fernández había dicho antes de asumir que para él sería un "orgullo" recibirlo en la Argentina después del 10 de diciembre.

"Para mí será un orgullo recibirlo en la Argentina a él y a Álvaro García Linera", había señalado Fernández en su reciente viaje a Montevideo, poco antes de la asunción".

Solá no abundó en detalles sobre los motivos que llevaron a Evo a viajar a Buenos Aires, aunque indicó: "Está más cómodo en Argentina que en México". Luego, detalló que vino "para quedarse, la condición con la que entra es de asilo pero al entrar firma la condición de refugiado".