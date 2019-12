De Pablo, sobre el esquema económico de Alberto: “Repite el mismo pecadito de Macri”

El economista Juan Carlos De Pablo Pablo se refirió al discurso que dio ayer, miércoles, el nuevo Ministro de Economía, Martín Guzmán, y sostuvo que debe saber que no es lo mismo la vida universitaria que ser Ministro de Economía. Al opinar sobre el equipo económico que organizó el presidente Alberto Fernández , dijo no entender por qué “repite el mismo pecadito de Macri, que no funcionó”.

Sobre la presentación de Guzmán, De Pablo señaló que “fue una presentación en sociedad de alguien que hasta unas semanas trabajaba en una universidad y ahora se tiene que poner el traje de ministro”.

“Dijo que hay un programa integral pero que lo va a presentar por escrito en los próximos días. Me da la impresión que es típico de estas situaciones, donde tuvo que dejar de trabajar en un ámbito para empezar a trabajar en otro muy diferente y consiguientemente está con temores. Está probando como funciona”, evaluó el economista esta mañana en diálogo con radio La Red.

"Martín Guzmán debe saber que no es lo mismo la vida universitaria que ser Ministro de Economía”, consideró.

En ese sentido, De Pablo planteó: “Aprendí mucho más de lo que puede pasar con la política económica en el discurso presidencial que con la primera presentación del ministro Guzmán. Habrá que darle tiempo”.

Por otro lado, al opinar sobre la organización que hace el presidente Alberto Fernández sobre el área económica, sostuvo: “Por alguna razón que no sé, repite el mismo pecadito de Macri que no funcionó, varios ministros y encima anuncia la creación de un Consejo Económico Social, que no me canso de repetir que tiene muy poco que ver con el Consejo de Asesores Económicos del presidente de los Estados Unidos”.

"Macri me generaba entusiasmo como ciudadano pero preocupaciones desde lo profesional”, recordó.

Sobre el discurso de Alberto Fernández dijo que “fue muy significativo porque los 30 primeros minutos habló de la economía, lo que quiere decir que al presidente le importa este tema”.

“El presidente no solo habló de la herencia recibida y de las cosas que va a hacer, que todos los políticos hacen esto, sino que se metió en el plano de los instrumentos. Entonces ahí uno puede identificar algunas pistas”, destacó.

En esa línea, enumeró: “La primera es que da toda la impresión que este enfoque económico va de abajo para arriba, primero están los que no comen y luego el resto. Segundo, cuando dice que va a haber masivos créditos no bancarios, ahí está diciendo que los dará el Estado. Pero acá la pregunta es cómo lo vas a administrar, qué pregunta les vas a hacer o van a terminar en becas”, planteó.

Al ser consultado sobre el planteo que hizo el propio Presidente y ayer también el ministro Guzmán respecto de un ‘estrecho sendero’ para no caer en el default, De pablo sostuvo que no le presta “ninguna atención a todas estas descripciones. La política económica se juega en el cómo, la pregunta es cómo se va a plantar primero frente a los argentinos, después frente a los tenedores de títulos, después frente al FMI (Fondo Monetario Internacional) y así con el resto”.

“Se anuncia que se va a mandar tres leyes de emergencia al nuevo Congreso, primero quiero ver que son. Y cabe recordar que cuando los Kirchner prorrogaron la emergencia económica, más allá que ya había desaparecido, fue para usar poderes discrecionales, por eso hay que ver el contenido concreto”, apuntó el economista.

Sobre el cepo, dijo que no tiene idea cuanto tiempo lo mantendrán, al tiempo que destacó que “la capacidad de aguante que tiene una argentina es fenomenal. La eliminación del cepo no puede ser una unilateralidad”.

"Imaginate si Guzmán dice: 'a partir de ahora, vamos a eliminar el cepo'. ¿Vos qué hacés? Dejás todo y vas derecho a comprar dólares, porque dirías 'este tipo desayunó con whisky'", concluyó.