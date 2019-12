Emergencia Económica, primer test entre el Gobierno y Cambiemos

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, admitió que apurarán el proyecto de Emergencia Económica para que sea aprobado, antes del 31 de diciembre. De esta manera, el Congreso será el escenario de la primera disputa entre el flamante gobierno y la oposición de Cambiemos. A su vez, el presidente Alberto Fernández enviaría el lunes otros dos proyectos de Emergencia Social (que ya fue votada en los últimos meses de la gestión anterior) y Alimentaria.

"Para enero, no. Tenemos que aprobar la Emergencia Económica antes del 31 de diciembre, porque no tenemos Presupuesto", comentó el jefe de Gabinete, tras una visita sorpresiva que hizo con el Presidente al comedor. Allí, Fernández posó para distintas "selfies" mientras llamaba a los empleados de las distintas áreas de Casa Rosada, como Documentación Presidencial, y haciendo gala de su conocimiento sobre el funcionamiento de Balcarce 50. Los empleados coreaban "Alberto Presidente", así como le pedían fotos también a Cafiero.

Más allá de estos gestos, el Gobierno muestra que está interesado en mover cuanto antes sus piezas. De ahí que Cafiero confirmó que quieren la Emergencia Económica antes de 2020. Esta normativa delega en el Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, como establecer el sistema que fija el tipo de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, pautar retenciones a la exportación de hidrocarburos o fijar tarifas y renegociar los contratos de servicios públicos en manos de empresas privadas. Incluso habilita regular los precios de la canasta básica. La Emergencia Económica fue un proyecto que se aprobó en enero de 2002, en plena crisis económica y social, tras la caída de Fernando de la Rúa.

Paradójicamente, el ex presidente Mauricio Macri derogó en enero de 2018 esta norma, bajo el argumento de que los indicadores habían mejorado. Tres meses después, la Argentina entró en una crisis financiera, que derivó en una recesión económica que se mantiene hasta hoy y dictaminó, en gran parte, la salida del gobierno de Cambiemos.

"En un contexto de gravedad extrema, de emergencia, debemos comprender que no existe la posibilidad de pedirle sacrificios a quien tiene hambre, no se le puede pedir sacrificios a quien no puede llegar a fin de mes", anunció ayer, en su discurso inaugural, ante la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández. El mandatario preparó el terreno en campaña para anunciar este tipo de medidas. En su discurso incluso habló de los Acuerdos Básicos de Solidaridad que incluye políticas como el congelamiento de precios y tarifas.

Ahora bien, semejante urgencia del oficialismo genera sospechas en la oposición. El líder de la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro, advirtió que su espacio "no vota superpoderes, ni manejo discrecional". El líder del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, ayer dijo en televisión que espera que "el paquete" que envía la Rosada implique "delegar facultades que son propias del Congreso que recuperamos después de 14 años". El radical cuestionó que envíen un proyecto de Emergencia si es que Fernández piensa reconducir el Presupuesto, ya que le daría amplias facultades. Desde el PRO, el ex senador Federico Pinedo había alertado antes de que dejen el poder que no acompañarían un proyecto de Emergencia Económica. En este caso, será clave para la oposición de Cambiemos mantener 116 diputados con la misma posición, por lo que parecerá difícil frenar la iniciativa del oficialismo.

Creemos que la emergencia económica sería mala si se da facultades al Ejecutivo para crear nuevos impuestos, imagínense que esto no puede hacerse ni por DNU. #BDA @AmericaTV con @lajeantonio — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) December 11, 2019

Por su parte, el mismo día que asumió, el gobernador Axel Kicillof, también anunció que enviará proyectos de emergencia. El mandatario ayer aprobó una reforma de la Ley de Ministerios, en el Senado.