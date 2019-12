Contrapunto con Kicillof: cuánto hay en la caja bonaerense según el equipo de Vidal

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, trazó hoy en su discurso de asunción un panorama muy duro sobre la herencia que le dejó la administración de María Eugenia Vidal, en distintos aspectos.

El flamante mandatario bonaerense se refirió, en algún momento de su exposición, específicamente a los recursos de caja que dispondría para afrontar los principales compromisos de pagos que tendrá su gestión en los próximos días.

"Se habló de que dejaban una caja de $ 25.000 millones, el problema no es cuánto queda en la caja, si no las necesidades que hay que atender. Esa cifra no alcanza para atender las necesidades básicas de 30 días, que son de $ 40.000 millones. Tenemos una emergencia financiera, la provincia se ha enflaquecido, se ha achicado”, dijo el exministro de Economía de la segunda presidencia de Cristina Kirchner.

Tras su discurso, fuentes del equipo económico de Vidal en la provincia salieron a aclarar la situación de caja que dejaban. Por toda refutación, compartieron el facsimil de un acta, certificada ante escribano público, donde se da cuenta de la existencia de tres cuentas en las que consta “la certificación de saldos al 9 de diciembre”, es decir dos día antes de la asunción de las nuevas autoridades.

Mirá también Déficit fiscal, deuda, inflación y cepo: las ocho frases clave de Martín Guzmán El flamante jefe de la cartera económica brindó algunas precisiones sobre las principales variables económicas. Rechazó la implementación de un ajuste fiscal y un descenso rápido de la inflación para 2020, al tiempo que afirmó que buscará una relación constructiva con los acreedores privados.

En el documento se puede leer el detalle de tres cuentas: la 412/5 suma 7.138.776,37 millones de pesos; la 73780/5, contiene 25.213.384.047,37 pesos y la 500551/5 suma 129.498.698,99 pero de dólares estadounidenses. Traducida a pesos la disponibilidad de la tercera cuenta al tipo de cambio del Banco Nación de hoy, da más de 8.100 millones, lo que sumado a las otras dos cuentas significan un total de 40.451 millones de pesos, un poco por encima de la cifra que mencionó el nuevo gobernador como necesaria para “necesidades básicas” de los próximos 30 días.