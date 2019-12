Alberto Fernández: "Vamos a desterrar para siempre a los que especulan con la timba financiera"

El flamante presidente, Alberto Fernández, cerró su primer día en el cargo con un discurso en la Plaza de Mayo en el que anticipó que su gobierno buscará favorecer "la producción y el trabajo" y que "desterrará para siempre a los que especulan y ganan con la timba financiera".

"No tengo dudas de lo que represento, sé muy bien que la política es contradicción de intereses. Hoy vamos a dar vuelta una página más de la historia, lo más importante son los que producen y trabajan, y vamos a desterrar a los que especulan con la timba financiera. Vamos a cuidar el bolsillo y los derechos de cada uno, han pasado 4 años difíciles. Por cuatro años nos dijeron que no volvíamos más y hoy volvimos", dijo ante una Plaza de Mayo colmada, luego de que hablara su vicepresidente, Cristina Kirchner.

En ese sentido, Alberto afirmó que la división que atravesó el peronismo en los últimos años propició la era Macri, administración a la que acusó de "poner obstáculos" para que la economía crezca y de endeudar al país, al tiempo que aseguró que no se volverá a pelear con Cristina.

"El día que me crucé con Néstor Kirchner (ex presidente) también me crucé con Cristina y es algo que también voy a agradecer. En realidad por la locura de la Argentina alguna vez nos distanciamos y nos reencontramos, saliendo que no había diferencias centrales entre nosotros, que nos distanciamos por formas y que esa distancia para que este espacio se divida y que con la división ganen los mismos que ponen obstáculos para que la Argentina crezca, estos que aparecen en escena para endeudarnos, privilegiar a sus amigos, postergar a los que trabajan", señaló.

Y finalizó: "Aquellos que creyeron en esas políticas hayan entendido cómo funciona el sistema que empobrece, que trae miseria, que nos endeuda y nos atrapa en lo más cruel del sistema financiero. El tiempo que se inicia es distinto. A la meritocracia y al individualismo les vamos a imponer la solidaridad, somos un movimiento político que nació en la faz de la Tierra para ser solidarios con el prójimo."

En cuanto al Poder Judicial, Fernández enfatizó que "en la Argentina que se viene se terminaron los operadores judiciales, los jueces que se prestan a esas operaciones y los linchamientos mediáticos que todos los días soportamos".

En el mensaje que brindó ante la multitud reunida en Plaza de Mayo, el mandatario abogó por garantizar un "sistema judicial que no avergüence" y que no "utilice la prisión preventiva para amedrentar opositores".