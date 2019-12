La despedida de Macri: el deseo para Alberto, el ninguneo de Cristina y unos 'tibios' abucheos

Mauricio Macri y su gabinete dejaron el poder en medio de tibios abucheos en el Congreso, lo que contrastó fuertemente con los aplausos y las aclamaciones al presidente y vicepresidente, Alberto y Cristina Fernández.

“Chauuuuu”, le gritaron al ex mandatario ni bien entró al Salón de Pasos Perdidos, el pasillo que desemboca en el recinto. Más fuertes fueron los abucheos contra sus ministros como Guillermo Dietrich, Marcos Peña, Hernán Lacunza, por ejemplo. En cambio, una ola de aplausos y vivas a Cristina Fernández de Kirchner se escucharon cuando ambos pasaron por ese pasillo. La vicepresidente fue la más elogiada pero también la más combativa: saludaba con la mano a los diputados opositores y con un abrazo a sus aliados que fueron a recibirla.

Macri estaba preparado para las críticas. Pero quedó sorprendido cuando salió a escena, mientras cantaban la marcha peronista. Saludó a Alberto Fernández y recibió solo una dura mano de Cristina Fernández, quien ni lo miró. Macri quedó cerca de un minuto en medio de ellos, con una sonrisa tensa, mientras diputados y ministros del nuevo gobierno le dedicaron con fuerza la marcha peronista.

Ansioso, Macri preguntó a Fernández si ya pasaban al traspaso de mando. Fernández señaló a la escribana, quien dio paso a la ceremonia. Macri tomó el bastón y la banda, ante una sonrisa irónica de la vicepresidenta. El ingeniero colocó la cinta celeste y blanca y abrazó a Fernández. “Que te vaya bien”, le susurró.

Macri no volvió a tener contacto con Cristina Fernández. Era visible la tensión. A tal punto, que tras estampar su firma, se marchó del Congreso sin saludar a la vicepresidenta. Macri se retiró con Gabriela Michetti y su gabinete, justo cuando comenzaba el discurso de Alberto Fernández. Otra vez, de salida, en el Salón de Pasos Perdidos, una treintena de acreditados al traspaso abuchearon tibiamente al equipo de Cambiemos.

Macri dejó el Congreso, ante una plaza que se iba llenando con banderas del “Peronismo por la Ciudad” o globos de la Unidad de Docentes Argentinos. El ex mandatario se retiró hacia su quinta de Los Abrojos y en los próximos días viajará al sur, a Villa La Angostura, para descansar.

Quienes no se tomarán descanso son sus colegas de Cambiemos. Ya en el Congreso, un referente radical advertía que posiblemente dentro de seis meses Macri quiera volver a sentarse en la mesa de la oposición. “Pero no va a querer estar en esto… no lo veo”, comentaban. Esta es una postura que también tendría el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, respecto a que Macri no estaría dispuesto a la construcción política desde la oposición. En tanto, comprometían a la UCR con Cambiemos, de cara al futuro.