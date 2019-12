Cepo, reservas y deuda: qué le pide el mercado a Alberto Fernández

El mecado le dio una primera señal de bienvenida al flamante presidente Alberto Fernández en la rueda del lunes, ya que el riesgo país se desplomó y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street volaron; sin embargo, los inversores se movieron por pura ilusión.

Pero, ¿qué es lo que quieren en la City porteña? ¿qué es lo que pretende el inversor extranjero? ¿Cuáles son las urgencias del mercado de cara al nuevo Gobierno?

"Las expectativas son muy bajas, cualquier cosa más o menos bien que haga el nuevo Gobierno puede ser una sorpresa, un hecho positivo que haga subir al mercado", resumió Alejandro Bianchi, fundador de AsesorDeInversiones.com.

Más allá de esto, los expertos coincidieron en que renegociación de la deuda es prioridad.

Para el mercado la reestructuración de la deuda debe ser la prioridad del gobierno de Alberto Fernández.

Según Álvaro Di Carlo, director de Argie Finance, "el mercado pide señales claras para el repago de la deuda y celeridad para llegar a un acuerdo con el FMI y bonistas".

"Creo que la prioridad del mercado es lograr avances concretos en la negociacion de nuevos términos para la deuda. No hay caja, ni acceso al crédito ni reservas para afrontar los vencimientos del año que viene, de hecho los recursos no alcanzan siquiera para completar el primer semestre de financiamiento", subrayó Miguel Zielonka, director en Econviews.

No obstante, el experto aclaró que "esto es un encadenamiento de temas" y que "para avanzar rápido en una negociación con los bonistas se necesita, antes, como requisito, haber construido un plan fiscal creíble y con cierta razonabilidad, y tambien rediseñar el programa con el FMI, que es el principal acreedor del pais y es un acreedor privilegiado".

La renegociación de la deuda y el rediseño del programa con el FMI son puntos claves para el mercado

Bianchi indicó que, a diferencia de otros presidentes que recién asumen el poder, a Fernández no le pondrán un plazo de 100 días para poder llevar a cabo su plan económico porque hay urgencias que atender antes. "Venimos de una economía freezada después de las PASO que requiere de una reactivación rápida, pero más allá de las y que dividir entre las medidas que son de corto plazo y las que son de largo plazo".

Levantar el cepo, por ahora será una cuenta pendiente.

Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones, opinó: "Desde el punto de vista de un plan macroeconómico integral el principal escollo a solucionar es, sin dudas, el tema deuda. La incertidumbre que hay alrededor de esta variable es tan alta que hace que las tasas de financiamiento de la economía sean prohibitivas para cualquier crecimiento futuro".

Cepo: si bien los especialistas coinciden en que es necesario levantarlo, consideran que no habrá novedades en un futuro inmediato.

Asimismo, en sintonía con lo planteado por Bianchi, Martínez Burzaco dijo que "el segundo aspecto, no menor, tiene que ver con recuperar la confianza en el peso argentino", algo que "no se logra de un día para el otro, sino que está condicionado por el desequilibrio de las cuentas públicas, el alto peso del Estado en la economía y su consecuente impacto en la inflación".

El cepo cambiario quedará como una cuenta pendiente. Si bien es necesario levantarlo, los expertos no esperan novedades al respecto. "No creo que el mercado le pida al nuevo gobierno solucionar rápidamente el tema del cepo. No lo veo como prioridad", comentó Zielonka.

Por su parte, el director de MB Inversiones advirtió que, "de no presentarse un plan consistente que ataque todas estas aristas, se corre el riesgo de una desconfianza generalizada mayor, de un veranito muy efímero para Alberto Fernandez y de una generalización del descontento social".

Otras demandas

No solo el mercado tiene exigencias. Los especialistas detallaron los pedidos de otros sectores de la economía, y hasta "la calle".

"Lo que le va a pedir la calle al nuevo gobierno es reavivar el consumo; que se perciba mejora importante del nivel de actividad y contar con una inflación que al menos no se dispare. Son temas importantes, pero en términos de prioridades, coincido con el mercado en que lo más crucial es resolver el tema de la deuda", expresó Zielonka.

Di Carlo se enfocó en la industria: "Las empresas piden una reforma laboral e impositiva. Otro tema fundamental para toda la cadena productiva y sobre todo para las pymes es bajar las tasas de interés. E incluso proveer créditos blandos para sortear la crisis".

Específicamente, el experto resaltó que la industria petrolera necesita un marco regulatorio que le permita invertir, generar rentabilidad y poder girar los dividendos al exterior.

Finalmente, el director de Argie Finance también se refirió al sindicalismo; mencionó que "los sindicatos y la CGT le exigirán atender a las necesidades de la gente con un salariazo y un pacto social, que congele precios por seis meses".