Financial Times: Argentina debe preservar el legado anticorrupción que le deja Macri

El nuevo gobierno argentino asume hoy frente a un pésimo escenario económico heredado del presidente saliente Mauricio Macri, quien había prometido un nuevo comienzo para la siempre deficiente nación sudamericana. Las primeras medidas para abrir la economía, eliminar los controles cambiarios y bajar las retenciones se llevaron los aplausos de los inversores. Pero su administración cayó presa de los habituales vicios argentinos: los excesivos déficits presupuestarios financiados por fugaces capitales extranjeros, una crisis de confianza en el mercado y un rescate del FMI que se desvió de su camino después de menos de un año.

Sin embargo, hay un legado importante que el presidente peronista entrante, Alberto Fernández, debe preservar: los avances en la lucha contra la corrupción. Macri recibe con razón elogios por haber hecho más transparente la contratación pública, haber introducido la ley del arrepentido y reforzado el programa de protección de testigos. Como resultado de las reformas, durante su mandato aumentaron los procesos por corrupción y Argentina trepó más de 20 lugares en el ranking mundial de corrupción elaborado por Transparencia Internacional, aunque todavía se ubica en el puesto 85º.

Queda mucho por hacer. La tarea más urgente es reformar la manera en que son nombrados jueces y fiscales claramente politizados del país: deberían ser elegidos por un órgano independiente. Fernández aporta amplia experiencia por haber sido jefe de gabinete durante cinco años. Se desempeñó en esa función mayormente siendo presidente Néstor Kirchner entre 2003 y 2007, pero también durante un breve período con la esposa y sucesora de éste último, Cristina Fernández de Kirchner, con quien se peleó y de cuyo gobierno renunció.

El nuevo presidente se enfrenta a un incómodo dilema. Su vicepresidenta electa es la mismísima Cristina Fernández, cuya decisión de postularse junto a él unió al movimiento peronista y transformó sus posibilidades electorales. Pero también está siendo juzgada por hechos de corrupción, con otros nueve casos de sobornos pendientes de su época como presidenta de 2007 a 2015.

La semana pasada, utilizó una comparecencia ante el tribunal para decir a los tres jueces a cargo de su causa que eran ellos, y no ella, los que debían responder preguntas sobre su comportamiento. La ex presidenta, que recibe el rechazo de gran parte del electorado, brilló por su ausencia en la campaña electoral de Fernández. Eso permitió al candidato presidencial recibir apoyo entre los votantes. Durante el período previo a la asunción del dúo Fernández se especuló mucho sobre cuánto poder ejercerá ella. Constitucionalmente, su cargo tiene poco peso. Pero ella no es una vicepresidenta común y corriente. Ya instaló a su hijo Máximo como líder del bloque peronista en la Cámara baja.

Al nuevo presidente de Argentina no le faltan desafíos. Debe sacar a la economía de la recesión, reducir una de las tasas de inflación más altas del mundo y renegociar deuda por más de u$s 100.000 millones sin perder acceso al capital extranjero o el respaldo de los votantes que quieren vivir mejor.

Independientemente de las dudas que puedan tener los inversores sobre los planes de Fernández para reactivar la economía, o la elección de un joven académico sin experiencia de gobierno como ministro de Economía, el nuevo presidente tiene el mandato de aplicar políticas más intervencionistas y prestar más atención a las necesidades de los menos afortunados. Pero en cuanto a la corrupción, Fernández debe ser claro: Argentina no puede darse el lujo de dar marcha atrás, aunque eso signifique sacrificar a su problemática vicepresidenta.