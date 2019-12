Quiénes son los diputados que se van al Gabinete de Alberto y quiénes los reemplazan

Con la llegada de Alberto Fernández a la Presidencia, un grupo de diputados abandonarán sus bancas y se sumarán a distintas áreas que dependen del Ejecutivo. Así, la Cámara Baja se despedirá de Victoria Donda, Juan Cabandié, Luana Volnovich, Roberto Salvarezza, Agustín Rossi, Felipe Solá, Daniel Arroyo, Eduardo "Wado" de Pedro, Luis Basterra, Daniel Filmus y Daniel Scioli. El 12 será la sesión en la que jurarán sus reemplazantes. Entre ellos están Carlos Heller y Mara Brawer.

"Yo sé dónde no voy a ser candidata: no voy a ser candidata en la lista de diputados", había dicho Donda en una entrevista concedida a este medio a principios de año. Si bien finalmente esta afirmación no se cumplió, y la dirigente de Somos Argentina juró como diputada la semana pasada, lo cierto es que no ocupará la banca. Sino que, tal como se conoció el viernes por la tarde, durante la presentación del futuro Gabinete de Fernández, Donda quedará al frente del Inadi. En su lugar, asumirá la psicóloga , educadora y feminista Mara Brawer.

Victoria Donda, al frente del Inadi.

Cabandié, nieto recuperado número 77, miembro de la agrupación La Cámpora y una figura muy cercana a Máximo y Cristina Kirchner logró calar en el Ejecutivo de Alberto Fernández y desembarcará en el Ministerio de Ambiente. En su lugar, todo indica que su banca sería ocupada por Carlos Heller.

Daniel Filmus es otro de los diputados que se despide del recinto, para asumir, una vez más, al frente de la Secretaría de la Cuestión Malvinas. Su banca sería ocupada por la candidata a vicejefa porteña, la periodista Gisela Marziotta.

La camporista Luana Volnovich, que también juró por su banca la semana pasada tras haber liderado la lista de diputados en Provincia de Buenos Aires, dará el salto al PAMI, y será quien lo comande a partir del 10 de diciembre. En su lugar, asumirá la secretaria de Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de Necochea, Jimena López.

En tanto, Felipe Solá será el sucesor de Jorge Faurie al frente de la Cancillería. Si bien sonaba Liliana Schwindt como su reemplazante por ser su sucesora en la lista, por la Ley de Cupo, la banca quedaría en manos de Jorge Sarghini.

En tanto, Daniel Scioli -también diputado por la Provincia- dejará vacante su lugar para ser el embajador argentino en Brasil. En su caso, la banca sería ocupada por el primo de la dupla puntana, Nicolás Marcelo Rodríguez Saá.

Felipe Solá será el sucesor de Faurie.

Otro de los diputados que le dice adiós a Congreso es el futuro ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien ya formó parte de esa cartera, cuando la encabezaba Alicia Kirchner, como secretario de Políticas Sociales. Arroyo fue uno de los los primeros nombres que se conoció para ocupar un ministerio y, en su lugar, asumirá Marcelo Díaz.

En tanto, el camporista Eduardo "Wado" de Pedro, quien también juró por su banca la semana pasada, pasará a liderar el Ministerio del Interior. Así, su banca será para un referente de los barrios populares, y miembro del CTEP, Federico Fagioli.

Luis Basterra, hombre de Gildo Insfrán, es otro de los diputados que juró la semana pasada, y que desembarcará en el Ministerio de Agroindustria, Ganadería y Pesca. La banca del formoseño, cuyo nombre se impuso en el Ejecutivo por contar con un perfil más político que técnico, quedará en manos de Agustín Samaniego

El santafesino Rossi no solo abandonará su banca en el recinto para volver a presidir el Ministerio de Defensa, sino que también, la presidencia del futuro bloque oficialista, que quedará en manos de Máximo Kirchner. Su banca quedará en manos de Esteban Bogdanich y no del concejal santafesino Juan José Saleme, como correspondía, ya que este optó por seguir ocupando ese puesto, para el que fue reelecto en los comicios de este año.

Rossi vuelve a Defensa.

El bonaerense Salvarezza, científico e investigador del Conicet, también fue convocado por la dupla Fernández. En su caso, irá al frente del Ministerio de Ciencia y Tecnología mientras que el nombre de Romina Maricel Uhrig suena para ocupar su lugar en el recinto.