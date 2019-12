Macri, sobre la crisis: "Ahí fue cuando dijimos 'fuimos'..."

El presidente Mauricio Macri publicó una entrevista íntima que le hizo su asesor Alejandro Rozitchner, a lo largo del año, antes y después de perder la reelección.

De hecho, el documento muestra el optimismo que rondaba al Presidente. Es que Macri responde en junio de 2019 dando por descontado que ganó la elección y explicando los motivos de ese apoyo. "Hemos elegido un camino en el que por lo menos de entrada vamos a tener más dificultades de las que veníamos teniendo", comentó, ya en noviembre, con la derrota a cuestas. "Si volvemos a querer reivindicar banderas del pasado no nos va a ir bien", planteó.

Macri expone que a fines de 2017 su gestión no previó que Estados Unidos iba a endurecer su política económica, al subir las tasas y aumentar los aranceles comerciales con China. El Presidente fue explícito: "El mundo financiaba mercados emergentes y de un día para otro no financio más. De u$s 107 mil millones (que había para financiamiento) pasamos a u$s 7 mil millones para todos los países que necesitaban prestado. Nosotros solo necesitábamos 30 y pico mil. Ahí fue cuando dijimos fuimos… ¿Cómo financiamos todo el gasto social que tenemos, las prestaciones del gobierno nacional?".