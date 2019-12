El dólar blue arranca en $ 70 la última rueda cambiaria de la era Macri

Hoy se negocia la última rueda bajo la presidencia de Mauricio Macri, por lo que todas las expectativas se trasladaron a lo que pueda suceder con el cepo cambiario bajo el mandato de Alberto Fernández. Si bien en lo inmediato no hay demasiadas esperanzas, a medida que pasen las semanas habrá más presión para que se eleve el cupo de u$s 200 mensuales o para que, al menos, no se catapulte el blue.

Mientras tanto, el dólar mayorista cerró la semana última a $ 59,94, el mismo valor que el viernes anterior, pero levemente por debajo del precio del jueves, de $ 59,985. En el caso del dólar paralelo, el billete que se vende en las cuevas terminó envalentonado el viernes: abrirá al borde de la barrera de los $ 70.

"La regulación oficial mantuvo nuevamente acotada la evolución del tipo de cambio en un rango que tuvo un techo muy visible en los $ 60 por unidad. El control de cambios perduró durante toda la etapa comprendida entre el final de octubre y la semana última como un elemento central para disipar la presión sobre el mercado acentuada después de las elecciones presidenciales", señalaron desde PR Corredores de Cambio.

En sintonía, el dólar minorista se mantuvo sin cambios en las pantallas del Banco Nación a $ 62,25. También el precio promedio del billete apenas se movió el viernes: en una semana apenas pasó de $ 62,925 a $ 62,94.

El blue fue el termómetro que midió el nerviosismo del mercado en la previa a que se conozca el Gabinete del electo presidente Alberto Fernández. Incluso, en algunas cuevas de la City porteña se vendió a $ 71. En cambio, el contado con liqui se mostró algo débil, al negociarse un 0,6% a la baja, a $ 79,33.

El volumen spot ascendió a casi $ 305 millones, sin detectarse actividad del Banco Central en los distintos segmentos del mercado.

En la subasta de Leliq, el total asignado por la entidad fue de $ 84.532 millones, a una tasa promedio de 63%, lo que implicó una expansión por $ 60.219 millones.