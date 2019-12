Qué piensa Nielsen de YPF y Vaca Muerta

Finalmente, Guillermo Nielsen no estará en el Ministerio de Economía ni ocupará un cargo en el Gabinete para renegociar la deuda, como se especuló reiteradas veces tras el triunfo de Alberto Fernández, sino que será el nuevo presidente de YPF, tal como confirmó este viernes el presidente electo.

Si bien los futuros ministros y funcionarios no adelantaron sus planes -ni los adelantarán, aseguraron, por lo menos hasta el 10 de diciembre-, Nielsen ya dejó en claro qué piensa de YPF y de Vaca Muerta, temas de los que habló con El Cronista en una entrevista realizada en julio.

En ese diálogo, el futuro presidente de la petrolera de mayoría estatal apuntó que para encarar una reforma que no implique recortes de jubilaciones hace falta aumentar los ingresos. Y en ese marco señaló que “con Alberto Fernández” tenían ya “un plan” en el que “la prioridad es la puesta en marcha a pleno de Vaca Muerta”.

“Tenemos que ampliar las fronteras a nuevos negocios. Y la que es factible, y la que la experiencia americana con shale oil y shale gas nos muestra que puede caminar muy rápido, es Vaca Muerta y las demás formaciones de petróleo no convencional. Hacen falta reglas de juego que atraigan a jugadores internacionales”, afirmó en la entrevista.

- ¿Cuáles serían esas reglas de juego nuevas?

- Vamos a darle un marco regulatorio nuevo que implica menos impuestos y amortización acelerada. Además, estamos proponiendo la offshorización del producido de los no convencionales. Acá el problema de las grandes multinacionales que operan en Argentina en petróleo y gas es que cuando van a la presentación anual del plan de negocios, les recortan los fondos para Argentina porque el país puso el cepo y las empresas no pudieron repatriar utilidades durante varios años. Para evitar eso, proponemos un fideicomiso en New York. Las exportaciones incrementales van a tener una playa de estacionamiento de un año. Esa plata va a quedar ahí para distribuir dividendos, comprar maquinaria, etc. El gobierno argentino va a supervisar; los privados van a informar, pero no van a pedir permiso, porque es plata de ellos. Creemos que esto va a moderar muy fuertemente el riesgo país.

- ¿Cuál es el rol de YPF?

- YPF es importante pero no tiene la capacidad financiera para las inversiones que el país necesita. Tiene que ser un jugador central, que bajo la batuta de Galuccio empezó en la Argentina la revolución del shale oil y el shale gas. YPF tiene una gran superficie en capacidad de explotarse. Además, es importante porque es el punto de encuentro entre el gobierno argentino y unos 130 fondos de inversión internacionales. Necesitamos que esos fondos nos acompañen en otros emprendimientos como la infraestructura de gasoductos, oleoductos, planta de licuefacción.

- ¿Cuáles son los impuestos distorsivos que derogaría?

- Las retenciones y el impuesto al cheque. Esto es mío. Tiene que ser fruto que una discusión parlamentaria. Se reemplaza con el Impuesto a las Ganancias del producido de Vaca Muerta. Estamos pensando de pasar de explotar 3% de la superficie de Vaca Muerta a explotar por lo menos 15%. Esto generaría exportaciones superiores a u$s 20.000 millones o u$s 25.000 millones de petróleo y gas. La revolución shale se hizo en gas en Estados Unidos en 7 años, la de petróleo en 5 años. Y en ese momento no estaba estabilizada, era más cara y era prueba y error. Ahora es transferible.