El gabinete de Alberto: el anuncio del equipo de ministros que tendrá toda su impronta

Pasaron 40 días desde que Alberto Fernández ganó las elecciones presidenciales y esta tarde, a las 18, anunciará finalmente su gabinete en sus nuevas efímeras oficinas de Puerto Madero. Sin embargo, las febriles negociaciones para llenar los casilleros del equipo que jurará el martes 10 comenzó mucho tiempo antes: la misma noche de las PASO que el candidato del Frente de Todos, un espacio de vertientes diversas, comenzó a frustrar por 16 puntos el sueño reeleccionista de Mauricio Macri.

Así como Néstor Kirchner tuvo su Alberto Fernández, un alter-ego de campaña que recaló en la Jefatura de Gabinete en 2003, el Presidente electo tiene a Santiago Cafiero. En las primeras semanas sonaron reproches por su juventud para ocupar esa silla pero fueron aplacadas con su asistencia casi perfecta en las reuniones importantes del postulante, donde quedó claro cuál sería su rol en la futura administración.

El nieto del histórico dirigente peronista no es, sin embargo, uno de los cuatro ministros ya confirmados por el propio Fernández. "Es muy difícil que no lo sea", fue la afirmación negativa del próximo mandatario con la que primero auguró la jura de Daniel Arroyo al frente de Desarrollo Social, con su plan contra el hambre como su principal bandera. Después llegarían la admisión de que Agustín Rossi volvería a Defensa al disculparse ante diputados por arrebatarles el jefe de bancada; y la más explícita de el otro regreso, resistido pero buscado por falta de alternativas que convencieran al futuro mandatario, el de Ginés González García a Salud.

Hubo más de una excepción a la reiterada regla albertista de no repetir ministros del kirchnerismo. La mudanza de Rossi también fue una jugada política para entronizar a Máximo Kirchner, de más confianza con el presidente de Diputados, Sergio Massa.

Ayer, ante delegados brasileños, el equipo albertista por fin confirmó que Felipe Solá será el Canciller, otro que se caía de maduro por oficiar de ese rango virtual en las visitas extranjeras del entonces aún candidato. También se confirmó que el ex presidenciable Daniel Scioli irá a Brasil de embajador. Quedó así la vacante del Ministerio de Turismo y Deporte (palabras del vocabulario naranja) para el ex postulante porteño Matías Lammens.

En el pelotón de "más que probable" figura otro dirigente que participó de la campaña 24x7: el cristinista más albertista, Eduardo "Wado" de Pedro, que iría a Interior. Sería un ministerio con menos despliegue (caja) que el que comandó Rogelio Frigerio, con el intendente Gabriel Katopodis, acompañante de Fernández en el randazzismo, al frente de su propia cartera (Infraestructura) y María Eugenia Bielsa en Hábitat y Vivienda.

Algo parecido ocurriría con Economía, cuya influencia en la gestión fue acotándose a medida que se evaporaba la opción de Roberto Lavagna (su hijo Marco irá al Indec). La idea mutó de un megaministerio de Hacienda a uno de Producción, que absorbería Energía, Comercio Interior e Industria, bajo el control del economista albertista Matías Kulfas.

Economía, junto a Seguridad después del blef tuiteril de Sergio Gorgal, siguen siendo los casilleros que aún podrían generar alguna sorpresa. Para el primero suenan ya no Guillermo Nielsen sino Martín Abeles, ex secretario de Política Económica de la gestión K y Martín Guzmán, discípulo del Nobel Joseph Stiglitz.

Alrededor del próximo Presidente se nuclea el alberismo de la primera hora: Marcela Losardo (ministerio de Justicia), Vilma Ibarra (Secretaría de Legal y Técnica), Julio Vitobello (Secretaría General) y Juan Manuel Olmos como asesor presidencial.

Otro histórico de su círculo íntimo, Alberto Iribarne, también tendrá un lugar. Se rumoreó que podría encabezar un lugar sensible, la Agencia Federal de Inteligencia, con un albertismo que aún no sabe qué hacer con los espías. Después, se especuló que el ex ministro de Justicia nestorista quedaría como asesor especial, mismo rango que Gustavo Béliz, por caso. En las últimas horas resonó que podría recalar en Seguridad.

Tras el episodio Gorgal, un massista que era número puesto para el área hasta el veto cristinista, apareció en la danza de nombres el de la antropóloga Sabina Frederic.

El líder del Frente Renovador no se quedó con las manos vacías. Con la vacante del cordobés Carlos Caserio que, por pedido de Cristina Fernández de Kirchner primero se iba a mudar al Gabinete y luego regresó al Senado, Transporte quedaría para otro aliado del tigrense, el ex intendente de Junín Mario Meoni. Y el massista Raúl Pérez, impulsado para ese cargo, al final recalará en la cartera de Trabajo que liderará Claudio Moroni. Las segundas líneas en los distintos ministerios es otro misterio aún por resolver.

También se menciona a su esposa, la dirigente Malena Galmarini, con destino en el principal despacho de Aysa, la empresa estatal de agua y cloacas del AMBA. La electa concejal de Tigre no estará, entonces, al frente del ministerio de la Mujer anunciado por Fernández en campaña (que se llamará de Equidad). Ni tampoco una de sus impulsoras, la diputada Victoria Donda que ayer se reunió con el mandatario electo para cerrar su ingreso al Inadi. Quedaría así al frente de la flamante dependencia Elizabeth Gómez Alcorta, abogada miembro del CELS, que ejerció la defensa de la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala.

Juan Cabandié, legislador porteño que fue pieza determinante en el reencuentro de Aberto Fernández y Cristina Kirchner, recalaría en Ambiente, que hoy al menos es una Secretaría.

Y en los últimos días se perfiló el diputado formoseño Luis Basterra, recibido como ingeniero agrónomo.

Finalmente, si bien no se anunciará hoy, el ultraK Carlos Zannini sería el futuro procurador del Tesoro. Sin conocer aún las capas inferiores de la futura administración albertista, la de su ex Secretario Legal y Técnica sería la principal pieza cristinista en un gabinete que lleva la impronta del ex Jefe de Gabinete.