Macri intentó nivelar su revés económico, con una alerta contra la corrupción

Mauricio Macri intentó comunicar un legado positivo de su gobierno, mediante la única cadena nacional de sus cuatro años de mandato. Sin embargo, tuvo que dedicar la mayor cantidad de tiempo a intentar justificar los malos resultados económicos de su gestión. Macri tuvo que aceptar que falló en los objetivos de su Gobierno, a tal punto, que ni mencionó el aumento de la pobreza y evitó recordar que prometió "pobreza cero", como lema de campaña, en 2015.

En un mensaje, que tuvo que emitir en más de una ocasión, el Presidente hasta concedió por qué perdió en las elecciones. Macri enumeró que al Gobierno entrante le deja una base económica sana, sin déficit, y con superávit comercial. "Ustedes pueden pensar: ¿Y qué importa si el salario no mejora? Es cierto", reconoció el Presidente, tras dos años en los que el poder adquisitivo perdió capacidad.

Macri intentó suavizar sus resultados negativos. "No me voy satisfecho con cuanto creció la economía en mi mandato, o cuáles fueron los resultados en la lucha contra la inflación o la pobreza", reflexionó el Presidente. Justamente, el día que la UCA publicó que la pobreza llegó al 40,8% en el tercer trimestre de 2019, el mandatario no habló del incremento de ese índice.

El mandatario se sinceró con cuál fue su principal problema. "Chocamos contra la misma piedra de tantas décadas en la vida de los argentinos: el dólar", reconoció y dijo que el valor de la divisa impactó de lleno en inflación y pobreza.

Al hablar de deuda, trató de resaltar que en 2015 recibió un Estado con u$s 240 mil millones como pasivo. Pero reconoció que su gestión deja u$s 310 mil millones de deuda. "El problema de la deuda es que no tenemos crédito para refinanciarla", indicó. "Me comprometo hacer mi aporte en el futuro desde el rol que me toque", planteó en una clara muestra de que desde la oposición acompañará las medidas "sensatas" de la gestión de Alberto Fernández.

Macri intentó explicar el crecimiento de la deuda, que trepó a u$s 310 mil millones. "Dos de tres pesos tomados fueron para pagar deuda de gobierno anteriores y el otro para pagar el déficit de los primeros años y que este año después de gran esfuerzo ya casi no tenemos", manifestó. Para muchos funcionarios, no haber atacado el déficit desde 2016 fue la causa de la crisis económica de 2018.

Antes de hablar de economía, Macri quiso resaltar la infraestructura como legado. Entonces, recordó por ejemplo que los pasajeros diarios en trenes metropolitanos aumentaron 50%: 860 mil en 2015; 1.290.000 en 2019. También la cultura democrática y la lucha contra la corrupción, como ejes. "Será más difícil robar la plata de los argentinos", enunció.

Para Macri, su mandato también cambió la cultura democrática, en línea con su promesa de 2015 de "Unir a los argentinos". Es llamativo ese argumento si se tiene en cuenta el grado de polarización de las elecciones de 2019: el 88% de los argentinos decidió por Macri o por el Frente de Todos.

Uno de los puntos que resaltó lo señaló al principio. "Por primera vez en 100 años un gobierno no peronista termina su mandato, con minoría en ambas cámaras", mencionó. Otros puntos que resalto fue su política exterior y de seguridad.

En el cierre, el Presidente dejó un mensaje a sus sucesores. "Los dirigentes somos circunstanciales y es algo que los líderes deben tener claro", definió. Y sostuvo que le deja información completa a Alberto Fernández y Cristina Kirchner. "Lo hago porque se como la falta de información entorpece las soluciones", comentó, a días de dejar el poder.