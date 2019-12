Financial Times: mayores productores de crudo deciden reducir aún más el suministro

La OPEP y Rusia van en camino de intensificar los recortes de suministro en 500.000 barriles diarios. De esta manera, los mayores productores mundiales de petróleo buscan impulsar el flojo mercado de crudo.

Alexander Novak, ministro de Energía de Rusia, comentó ayer que un comité de ministros, que también incluye a Arabia Saudita, había recomendado a los productores profundizar los actuales recortes de producción de 1,2 millones de b/d a 1,7 millones de b/d.

Los recortes, que aún deben acordarse formalmente, se extenderían al menos hasta marzo de 2020, cuando expire el actual acuerdo de 1,2 millones de b/d.

Las crecientes esperanzas puestas en una mayor reducción del suministro ayudaron ayer a impulsar el precio del petróleo. El crudo Brent, la referencia internacional, subió casi 5% a u$s 63,50 el barril en las dos últimas sesiones.

La medida se produce después de que los analistas advirtieran que en el mercado de crudo podría haber una fuerte sobreoferta en la primera mitad del próximo año; lo que se suma a que la fortaleza de la economía mundial se ve socavada por la guerra comercial entre EE.UU. y China.

También llega mientras el príncipe Abdulaziz bin Salman, el ministro de energía saudí que fue nombrado en septiembre, intenta estampar su autoridad sobre el grupo y presiona para que los productores cumplan más con los objetivos.

Los operadores y analistas que asistieron a la reunión de Viena advirtieron que la estrategia de Arabia Saudita no parece estar diseñada para empujar hacia arriba los precios. Aseguran que el cartel busca tranquilizar el mercado, en lugar de tener grandes ambiciones como hacer subir el precio a u$s 70 o u$s 80 el barril.

Arabia Saudita ya estaba bombeando muy por debajo de su meta de producción antes del ataque que recibieron en septiembre algunas de sus principales instalaciones petroleras.

Los analistas advirtieron que el recorte anunciado podría no retirar muchos más barriles del mercado, dado que Arabia Saudita estrangula la producción desde que se recuperó poco después del ataque.

Bill Farren-Price, de RS Energy, dijo que el anuncio de una mayor reducción de la oferta de crudo daría un "impulso psicológico" al mercado petrolero. "Pero el detalle de lo que este recorte supondrá será crucial para su impacto a largo plazo en el mercado", agregó.

"No está claro si los sauditas producirán por debajo del nivel que tenían antes del ataque a Abqaiq", comentó.

El precio del barril de crudo Brent se mantuvo cerca de u$s 60 durante gran parte de 2019, nivel inferior a su promedio del año pasado pero sin llegar a las profundidades de 2015 y 2016. Luego, se derrumbó a menos de u$s 40, lo que causó grandes dificultades a los países productores de petróleo.

Ann-Louise Hittle, de Wood Mackenzie, dijo que existe el riesgo de que el mercado descuente todos los efectos de los recortes si se basan en el mayor cumplimiento por parte de países como Nigeria e Irak, que han tendido a bombear por encima de su objetivo.

