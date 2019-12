Cómo piensa Marcela Losardo, número puesto para el ministerio de Justicia de Alberto

Alberto Fernández tiene previsto designar a colaboradores de su más estrecha confianza en las áreas más sensibles del Gabinete que lo acompañará a partir del 10 de diciembre, cuando desembarque en la Casa Rosada. Es el caso de Marcela Losardo, principal candidata a ocupar el ministerio de Justicia, y a quien el presidente electo conoce desde la época en que ambos estudiaban juntos en la facultad, y fue su socia en el estudio jurídico.

El propio Alberto ya dio algunas pistas sobre el tipo de reformas que aspira a instrumentar en el Poder Judicial y quiere un funcionario de su máxima confianza para implementarlas.

“Yo no quiero una Justicia que persiga al opositor ocasional de un Gobierno de turno, quiero simplemente una Justicia. No quiero fiscales que hagan lo que alguien les pida, quiero simplemente fiscales. Durante mi gestión se acabaron los operadores judiciales y mediáticos. Y se acabaron los jueces que actúan siguiendo las presiones de esos operadores. No es que voy a perseguir jueces, para eso está el consejo de la magistratura. Voy a hacer todas las reformas que hagan falta para que eso termine", sostuvo el mandatario electo esta semana, en una entrevista que dio a un canal de televisión.

Así, Fernández anticipó hacia dónde apuntarán los cambios que se propone llevar adelante en el Poder Judicial y todo parece indicar que Losardo, su mano derecha en temas judiciales y de aceitadas relaciones con los jueces federales, será la encargada de llevarlos a cabo.

La relación entre Losardo y Fernández es tan cercana, que días atrás el presidente electo fue el encargado de entregarle el diploma de honor a Clara Losardo, la hija de Marcela, que se recibió de abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde da clases el propio ex jefe de Gabinete de los K.

Trayectoria

De confirmarse su designación, no sería la primera vez que Losardo se convierte en funcionaria pública gracias a Fernández. De hecho, ingresó a la función pública de la mano del mandatario electo y lo acompañó durante toda su gestión hasta que éste dejó la jefatura de gabinete en medio del conflicto con el campo.

Fernández convocó por primera vez a Losardo cuando fue superintendente de Seguros durante el menemismo, y también la llevó a trabajar con él cuando fue vicepresidente del Grupo Bapro. Además, Losardo fue asesora de Fernández durante sus tiempos de legislador porteño.

En 2003, al asumir la jefatura de Gabinete, Losardo se convirtió en su jefa de asesores hasta 2005. Luego, la designó secretaria de Justicia, virtual número dos de ese Ministerio.

Su mirada sobre la Justicia

"Si pensamos que la Justicia no funciona, no sé qué hacemos. Es el Poder Judicial, ahí no podemos fallar", analizó la abogada días atrás, en una de las pocas entrevistas periodísticas que concedió desde que su nombre entró en la danza de los ministeriables.

Losardo hizo referencia al informe de la Organización de la ONU por la "intimidación y presión" a jueces. Dijo: "Hay que prestarle atención. Es el resumen de muchas cosas que ocurrieron. Estoy segura de que vamos a encontrar el camino para una justicia realmente independiente. Que fortalezca las instituciones. Estamos llenos de jueces probos, gente buena, la Argentina tiene unos recursos humanos excelentes", señaló a Radio Cooperativa.

En esa extensa entrevista radial, la abogada también reveló cómo conoció al presidente electo y hasta contó detalles de su vida privada.

Los inicios de la relación

"Es una persona maravillosa, con una calidad profesional y ética increíble. Una pasión por el trabajo, por lo que piensa y lo que quiere. Es incansable. En su camino lo fue demostrando, siempre fue un recorrido de trabajo, de rectitud. A todos les digo que fue un shock cuando me dijo que iba a ser presidente", confesó Losardo.

También reveló que ambos se conocieron en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). "Yo cursaba con Marcela Luchetti, su primera mujer, una persona adorable. Ahí en la facultad también conocí a mi marido Fernando Mitjans (el Presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA). Se iban haciendo las barras de amigos, también estaba Claudio Moroni".

"Así nos fuimos conociendo, después empezamos a trabajar juntos. Muchísimos años, desde la Superintendencia, el holding en el Banco Provincia, de armar el estudio, después lo cerramos cuando él fue jefe de Gabinete. Cuando él se fue lo volvimos a abrir. Y ahora nuevamente en esta locura, pero que es un desafío muy grande pero es un placer", señaló, dando casi por hecho su designación.

Por último, la abogada dio detalles desconocidos de la vida privada del mandatario electo: "No es un tipo que vaya a una fiesta y vaya a bailar. Pero sí es un tipo que está sentado y empieza a hablar y todo el mundo está alrededor de él escuchándolo porque siempre tiene algo interesante para contar, siempre atrapa. Le encanta la guitarra, cocinar un asado o pastas. Es una persona muy simple, como cualquiera".