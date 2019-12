Huelga histórica en Francia: qué reformas quiere hacer Macron en las pensiones

El proyecto de reforma previsional del presidente Emmanuel Macron enfrenta hoy en Francia una masiva huelga de protesta, cuyo principal impacto se registra en el transporte ferroviario, metropolitano y la educación que son los sectores que se prevé se verán más perjudicados por el cambio previsto en el sistema de pensiones.

El secretario de Estado de Transportes, Jean-Baptiste Djebbari, confirmó que circula globalmente un 10% de los trenes y el Ministerio de Educación indicó que en los colegios de primaria más del 50% de los profesores se adhirió a la huelga y en los de secundaria, el 42%, aunque los sindicatos se refieren al 70%.

El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT ), Philippe Martínez, reiteró que exigen "la retirada de este proyecto y la mejora del actual sistema (de pensiones), que es el mejor del mundo". También advirtió que "la huelga no se detendrá hoy" y que mañana viernes, con las otras centrales implicadas, decidirán sobre la continuación.

Hasta ahora sólo trascendieron algunos lineamientos de este proyecto de reforma previsional, que sin embargo permiten prever quiénes serán los más beneficiados y afectados.

¿Quién gana con la reforma?

Entre los beneficiados, estarían los agricultores y comerciantes: la promesa de Macron de establecer una pensión mínima de 1000 euros (u$s 1100) elevaría la cantidad que perciben los trabajadores de ambos sectores que hayan contribuido con la base de cotización mínima a la largo de su carrera.

La reforma garantiza una pensión mínima de cerca del 85% del salario mínimo neto, un porcentaje que en la actualidad es del 75% para los agricultores, cuyas retribuciones son ahora mismo de media u$s 865 (para los hombres) y u$s 640 (para las mujeres), según el principal sindicato del sector, la FNSEA. Los comerciantes reciben una pensión mínima de u$s 1075, por debajo del umbral que establece la reforma.

Mujeres y madres

El Ministerio de Sanidad calcula que las mujeres cotizan menos o durante menos tiempo que los hombres y perciben una pensión un 38,8% inferior a la de éstos. Elevar el mínimo tendría un impacto directo en ese colectivo.

El Ejecutivo prevé además una bonificación del 5% en la pensión por cada hijo a partir del primero, un derecho que se atribuirá por defecto a la madre a menos que haya un acuerdo previo entre la pareja, y que en la actualidad es del 10% para cada progenitor, pero sólo cuando se han tenido tres hijos o más.

¿Quiénes se perjudicarían?

En principio, los que se perjudicarían serían quienes actualmente se benefician de regímenes especiales: en Francia existen 42 regímenes diferentes de jubilación, que el Ejecutivo quiere reducir a uno solo, lo que perjudicaría a aquellos con condiciones más ventajosas actualmente.

Por ejemplo, los trabajadores de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF) o de la entidad del transporte metropolitano de París RATP -principales protagonistas de la huelga-, pueden jubilarse a partir de los 52 a 57 años, según las categorías, frente a los 62 años del régimen general.

La reforma pretende acabar con esos beneficios para establecer un sistema por puntos en el que cada euro cotizado dé los mismos derechos en el momento de la jubilación. El cálculo de su futura pensión sería menos ventajoso: hoy se apoya en los últimos seis meses de salario y en el futuro se quiere que cuenten todos los años cotizados.

Los profesores: su pensión actual también se calcula en base al último semestre de trabajo. Para compensar el cambio entre los funcionarios, el gobierno francés prevé integrar las primas en el cálculo, algo que actualmente casi no pesa.

Aunque las primas representan de media una cuarta parte de la remuneración de los empleados públicos, esa tasa cae al 10% en el caso de los profesores, por lo que su sueldo tendría que revalorizarse de forma significativa para que la propuesta del Ejecutivo les compensara.

Funcionarios de rangos inferiores: los funcionarios de categoría C, la más baja de la administración, se verían penalizados, al igual que los profesores, por la menor incidencia de las primas en sus sueldos, lo que les perjudicaría a la hora de compensar el cálculo de sus pensiones sobre el conjunto de su carrera.

Profesiones liberales: verían aumentada fuertemente su base de cotización, actualmente situada en el 14%, algo que con el cambio se elevaría al doble.