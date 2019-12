La airada queja de Graciela Camaño por el "techo de cristal" en Diputados: qué dijo

La Cámara de Diputados comenzó a transitar una nueva etapa con la jura de los 130 nuevos diputados y la elección de sus nuevas autoridades.

Uno de los momentos salientes fue la designación de Sergio Massa como titular del cuerpo tras la propuesta realizada por su par Máximo Kirchner, que fue apoyada por los demás bloques.

Cuando el tigrense ocupó su lugar y procedió a recibir las propuestas para la elección de las vicepresidencias primera, segunda y tercera, los nombres propuestos fueron Álvaro González, José Luis Gioja y Alfredo Cornejo, respectivamente.

El anuncio provocó la reacción airada de su ex aliada Graciela Camaño por la falta de mujeres en cargos de autoridad en Diputados.

"Estamos inaugurando una Cámara paritaria pero, como de costumbre, el techo de cristal está a full", lanzó.

Y cerró: "Tenemos que respetar las vocaciones de los bloques mayoritarios en cuánto a lo que decidieron, pero yo no me voy a quedar callada porque no han tenido el decoro de evaluar capacidades en las compañeras que integran este cuerpo. Expreso mi queja más enorme por la falta de respeto de la paridad".